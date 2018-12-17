İzmir'de gençler film çekiyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi "Mahalle Orkestraları" ile başlayıp "Mahalle Tiyatroları" ile devam ettiği bölgesel kültür ve sanat etkinliklerine “Mahallemizde Film Çekiyoruz” ile devam ediyor. Gültepe ve Doğanlar’da gerçekleşen etkinlikte gençler hem öğreniyor hem de eğleniyorlar

Kentin kültür ve sanat zenginliğini artırmaya yönelik projeleriyle dikkat çeken İzmir Büyükşehir Belediyesi, mahalle düzeyinde başlattığı etkinlik zincirine yeni bir halka daha ekledi. "Mahalle Orkestraları" ve "Mahalle Tiyatroları" projeleri ile yetenekli gençleri sanata yönlendiren Büyükşehir Belediyesi, bu kez "Mahallemizde Film Çekiyoruz" projesiyle sinemaya meraklı gençler için yeni bir sayfa açtı. 13-20 yaş arasındaki gençlere mahallelerin de kısa film çekme deneyimi yaşatan Belediye, hem öğretip hem eğlendirerek hafta sonlarını daha verimli geçirmelerine yardımcı oldu.

Hem eğlendiler hem öğrendiler

Projede yönetmenlik yapan Cihan Poyraz Erdoğdu, etkinliği arkadaşlarından duyduğunu belirterek, “Hafta sonlarım boş geçiyordu. Sinemaya çok ilgim vardı ama bu konuda hiç bir şey bilmiyordum. Buraya başladıktan sonra çok şey öğrendim. Kurguyu çok sevdim. Çekim açılarını, sinemanın tarihini temel konularını öğrendim” dedi.

Kamera kullanımına odaklanan 14 yaşındaki Hatice Duran, “Aklımın bir köşesinde hep sinema vardı. Bu program sayesinde fotoğraf çekmeyi, diyaframı ve senaryo yazımını öğrendik ve çekimlere başladık. Eğlenceli ve çok güzel bir meslek öğreniyoruz” şeklinde konuştu.

Öğrencilere önce fotoğraf sonra kamera eğitimi verdiğini söyleyen Yaşar Üniversitesi Film Tasarım Fakültesi öğretim görevlisi Dr.Yüksel Batur ise bu projede çok heyecanlandığını ve öğrencilerin çok ilgili olması nedeniyle başarıya olan inancının arttırdığını belirtti.

Hem yazıyor, hem çekiyor, hem de oynuyorlar

Güçlü akademik kadro eşliğinde kısa film eğitimi alarak kendi filmlerini çeken gençler, bir fikrin öyküden senaryoya dönüşmesini, çekim yöntemlerini ve kurguyu öğrendikleri gibi oyunculuk görevini de bizzat kendileri üstleniyor. Her cumartesi-pazar günü, 10.00-14.00 saatleri arasında Gültepe Kültür Merkezi’nde 15 öğrenci ve Bornova Doğanlar Şapeli Kültür Merkezi'nde ise 11 öğrenci ile gerçekleştirilen etkinliğin pratik aşaması sokakta yapılıyor.

Eğitimlerin Yaşar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi öğretim görevlisi Dr. Yüksel Batur, yönetmen Emre Doğan, Dokuz Eylül Üniversitesi GSF Film Tasarım Bölümü öğretim üyeleri Dr. Sabire Soytok ve Dr. Ahmet Özkan tarafından verildiği "Mahallemizde Film Çekiyoruz" projesinin meyveleri olan filmler, Aralık’ın son haftasında Doğanlar Şapeli ve Gültepe Kültür merkezlerinde gösterime sunulacak.