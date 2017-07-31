İzmir'de heykel zamanı

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bu yıl 5. kez düzenleyeceği Uluslararası Heykel Çalıştayı’na Türkiye'nin yanısıra Çin, İtalya, Bulgaristan ve Tayvan'dan sanatçılar katılacak. “Şehir ve Hemşehri” temasıyla yontulacak eserler, daha sonra kentin farklı noktalarına yerleştirilecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 27 Eylül – 31 Ekim 2017 tarihleri arasında düzenleyeceği “5. Uluslararası Heykel Çalıştayı" için sanatçılar belirlendi. Bu yılki konusu “Taş ve Metal” olan heykel çalıştayına 248 başvuru yapıldı.



Jürinin belirlediği 3’ü Türk toplam 8 heykeltıraş, eserlerini İnciraltı Demokrasi Meydanı’nda kurulacak açık hava işliklerinde hazırlayacak. 34 günlük bir çalışmayla ortaya çıkacak heykeller, daha sonra kentin çeşitli noktalarına yerleştirilecek.



‘Uluslararası Heykel Çalıştayı’na şu isimler katılacak:



Alessio Ranaldi (İtalya), Çağdaş Erçelik (Türkiye), Jıang Chu (Çin), Kadriye Kantık (Türkiye), Özgür Turhan (Türkiye), Petre Petrov (Bulgaristan), Radoslov Sultov (Bulgaristan), Teng Shan-Chı (Tayvan).





Jüride kimler var?



5. Uluslararası Heykel Çalıştayı Seçici Jürisi, gelen proje dosyalarını seçerken, tasarımların kent dokusuna uygunluğu, malzeme ve proje ilişkisi, tema ile uyumu ve kent ölçeğine uygunluğu gibi kriterleri göz önünde bulundurdu.



Yarışmaya başvuran eserleri büyük bir titizlikle inceleyen Seçici Jüri, Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölüm Başkanı Prof. Fatma Akyürek, Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Bulat, Hacettepe Üniversitesi Heykel Bölümü Prof. Dr. Reha Emrali, Heykeltraş Ekin Erman ve Anadolu Üniversitesi Heykel Bölümü Yrd. Doç. Selçuk Yılmaz’dan oluştu.





Herkes izleyebilecek



Çalıştay süresince, Güzel Sanatlar fakültelerinin heykel bölümü öğrencileri, sanatçılara asistanlık yapacak. Böylece heykeltıraşlar ve üniversite öğrencileri arasında diyalog oluşacak, öğrenciler sanatçıların deneyim ve bilgilerinden yararlanacak. Çalıştayın, İnciraltı Demokrasi Meydanı’nda halka açık olarak yapılması ise her yaştan İzmirli’nin yapım ve yaratım süreçlerine dahil olmasını, ulusal ve uluslararası sanatçılar ile ilişki kurmasını sağlayacak.