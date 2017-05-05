İzmir'de karikatür ve resim yarışmasına 464 eser katıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 11-13 Mayıs arasında gerçekleştireceği “Uluslararası İzmir Keyifli Yaş Alma Fuarı ve Kongresi” öncesinde düzenlenen karikatür ve resim yarışmalarına 464 eser katıldı

İzmir'de yaşayan emekli vatandaşların sosyal ve fiziksel aktivitelerini arttırmak için “sağlıklı yaş alma merkezi” açan ve bu konuda önemli etkinliklere imza atan İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’de ilk kez “Keyifli Yaş Alma Fuarı ve Kongresi” düzenliyor. Yaşlılık konusunda toplumda farkındalık yaratmak amacıyla 11 – 13 Mayıs tarihleri arasında Fuar İzmir’de gerçekleştirilecek “Keyifli Yaş Alma Fuarı ve Kongresi” kapsamında, bir de resim ve karikatür yarışması düzenlendi. “Yaş alma” konulu her iki yarışmaya da ilgi yoğun oldu.



197 eserin katıldığı resim yarışmasında birinciliği “Serbest” konulu resmiyle Gülden Armağan, ikinciliği “Bana Ayrılan Zamanı Çizmek” konulu resmiyle Rugül Serbest, üçüncülüğü ise “İzmir İzmir” konulu resmiyle Birgül Engin kazandı. 159 resimin sergilenmeye hak kazandığı yarışmada Neşe Akgündüz “İnsan”, Burak Erim “Neşe”, Orhan Güler de “Kahvehane” konulu resimleriyle mansiyon ödülü sahibi oldular.



Karikatür yarışmasına ise 267 eser katıldı, 45 eser sergilenmeye hak kazandı. Birinciliği Menekşe Çam elde ederken, Sadık Pala ikinci, Muammer Kotbas ise üçüncü oldu. Mansiyon ödüllerini Taner Sarıçam, Hicabi Demirci ve Yavuz Mamaç paylaştı.





Seçici Kurul’da seçkin isimler

Tören 11 Mayıs’ta

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği “Yaş Alma” Karikatür ve Resim Yarışmasında birbirinden değerli jüri üyeleri yer aldı. Ünlü mizah yazarı Muzaffer İzgü, mimar ve karikatür sanatçısı Eray Özbek, karikatür sanatçısı Niyazi Yoltaş, gazeteci Lütfü Dağtaş ve Dr. Yücel Tanyeri Karikatür Yarışması Seçici Kurulu’nda yer alırken, resim yarışmasının jüri üyeleri ise İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Serpil Keskin, Prof. Dr. Aydın Ayan, Çetin Erokay, Prof. Dr. Hasip Pektaş ve Prof. Dr Arif Ziya Tunç’tan oluştu.Resim ve karikatür yarışması ödülleri, 11 Mayıs’ta Fuar İzmir’de düzenlenecek olan “Uluslararası Keyifli Yaş Alma Fuarı Ve Kongresi”nde dağıtalacak. Seçilen resim ve karikatürler fuarda sergilenecek. Resim yarışmasında birinciye 10 bin TL., ikinciye 5 bin TL., üçüncüye 3 bin TL, 3 kişiye de 1000’er liralık mansiyon ödülü verilecek. Karikatür yarışmasında ise birincilik ödülü 5 bin TL., ikincilik ödülü 3 bin 500 TL., üçüncülük ödülü ise 2 bin TL. olarak belirlendi. Bu alanda başarı ödülü alacak 3 kişiye de 500’er TL verilecek.