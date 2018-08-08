İzmir'de konser dolu günler

İzmir'de yaz akşamları çok renkli geçiyor. Farklı mekanlarda ve farklı türdeki konserler, farklı yaş grubundaki İzmirlilere unutulmaz saatler yaşatıyor. Tıpkı Mehmet Erdem ve Barcelona Gipsy Balkan Orkestrası konserleri gibi...

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kentin değişik noktalarında düzenlediği konserler, yaz akşamlarını renklendirmeye devam ediyor. Farklı türdeki müziklerle her yaş grubu ve her zevke hitap eden konserlerin adresi bu kez Kültürpark ve Aşık Veysel Amfi Tiyatro'ydu.

Balkan ve Akdeniz ezgileriyle coşturdular

Kültürpark Sanat Etkinlikleri kapsamında sahne alan Barcelona Gipsy Balkan Orkestrası, kıvrak melodileriyle izleyicilerini danstan dansa koşturdu. Dünyanın farklı coğrafyalarında konserler veren renkli grup, özellikle Balkan ve Akdeniz şarkılarıyla muhteşem bir müzik ziyafeti sundu. Katalonya, İtalya, Fransa, Sırbistan, Yunanistan, İspanya ve Ukrayna'dan 7 sanatçının bir araya gelerek kurduğu Barcelona Gipsy Balkan Orkestrası, Türkiye'deki bu ilk konserlerinde gördükleri büyük ilgiden fazlasıyla memnun kaldı.

Mehmet Erdem fırtınası

Farklı tarzı ve iddialı çıkışı ile 2012 yılından itibaren müzik piyasasında zirve yarışından hiç uzaklaşmayan Mehmet Erdem de aynı gece, Bornova Aşık Veysel Amfi Tiyatro’yu dolduran sevenleriyle bir araya geldi. Çoğunlukla Ahmet Kaya şarkılarını seslendiren Erdem, “Ben buraya hiç yabancı değilim. Gençliğim İzmir'de, Küçükpark’ta geçti. Bu kenti çok seviyorum” dedi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, konser bitiminde Erdem’e çiçekle teşekkür etti.