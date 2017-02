İzmir'de Kukla Günleri zamanı

Dünyanın en büyük iki kukla festivalinden biri olan İzmir Uluslararası Kukla Günleri bu yıl dünyanın her yanından yüzlerce sanatçıyı buluşturacak

2 - 19 Mart 2017 tarihleri arasında düzenlenecek festivale 20 ülkeden sanatçılar katılacak. Festivalde 40 kukla tiyatrosu topluluğu 42 gösteriyi 45 kapalı ve açık gösteri mekânında 176 kez sahneleyecek.



11. İzmir Uluslararası Kukla Günleri bu yıl 20 ülkeden festivale katılan yüzlerce kukla sanatçısı ve 40 kukla tiyatrosu topluluğu ile tüm İzmir'i bir kez daha kocaman bir sahneye dönüştürüyor. 45 kapalı ve açık gösteri mekanında 42 gösteriyi 176 kez sergileyecek olan kukla tiyatrosu grupları İzmir'i görkemli bir renk cümbüşüne çevirecek. İzmir'in en önemli kültürel markalarından biri olan festivalin bu yılki sloganı; Kukla Köprüler Kurar.



Kuklayı her yönüyle bir bütün olarak ele almayı amaçlayan festival, sergi, atölye çalışmaları ve daha birçok etkinlikle İzmirlilerin karşısına çıkıyor. Festival kapsamında her yaştan izleyiciye uygun etkinlikler bulunuyor. İzmir'in birçok ilçesi dahil olmak üzere her yanına yayılmış bir şekilde gerçekleşecek festivalin programı kapsamında düzenlenen 3. Kipa AVM Kukla Şenliği birbirinden güzel kukla gösterileri ve atölye çalışmaları ile küçük, büyük herkes için tam bir eğlence atmosferi oluşturacak.



'BU YIL ZORU BAŞARDIK'



İzmir Uluslararası Kukla Günleri Direktörü Selçuk Dinçer, bu yıl büyük bir zorluğun üstesinden geldiklerini vurgularken, "Geçtiğimiz on yıl içerisinde başardıklarımızla dünya kukla sanat camiasında büyük bir tanınırlığa eriştik. İzmir Uluslararası Kukla Günleri dünyanın en prestijli kukla festivallerinden biri olarak tanınıyor. Festivali bu noktaya taşımak hiç kolay olmadı. Ancak bu yıl üstesinden geldiğimiz zorluk her yıl göğüslediklerimizden çok farklı ve büyüktü. Batılı ülkelerde ülkemiz için büyük karalama kanpanyaları yürütülüyor ve birçok yabancı medya organı ülkemizin durumunu olduğundan çok farklı gösteriyor. Bu durum festivalimize katılacak olan sanatçılarda da çekinceler yarattı ve bu algıyı değiştirmek için çok uğraştık. Bu yılki festivalimize katılacak olan yabancı sanatçıların her birinin İzmir'e geliyor olması ülkemizin doğru biçimde tanıtılması adına önemli bir kazançtır ve bunu başarmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.



FESTİVALE KATILAN ÜLKELER



ABD'den Margarita Blush, Almanya'dan Dirty Granny Tales ve The Fifth Wheel Marionettes, Arjantin'den Roberto White, Belçika'dan Compagnie le Petit Delices ve Figurentheater Vlinders & C, Bulgaristan'dan Burgas State Puppet Theatre, Georgi Mitev Yambol State Puppet Theatre, Theatre Trio ve Varna State Puppet Theatre, Çek Cumhuriyeti'nden Alfa Theatre ve The Trick Brothers, Fransa'dan Compagnie Areski ve Compagnie Theatres de Marionettes, Güney Kore'den Art Stage SAN ve Puleunhae, Hindistan'dan Dolls Theatre, İngiltere'den Finger and Thumb Theatre ve Men in Coats, İran'dan Mica Art Group, İspanya'dan Justo Thaus, Los Claveles Teatro, Toni Zafra ve Ymedio Teatro, İsrail'den Davai Group, İtalya'dan Laura Kibel Company ve Teodor Borisov, Romanya'dan Ciufulici Puppet Theater Ploiesti ve Gulliver Puppet Theatre, Rusya'dan House of Funny Bell, Mr. Pejo's Wandering Dolls ve Theatre at Narva Gates, Slovenya'dan Brane Solce, Türkiye'den İstanbul & Sakarya Karagöz Evi, İzmir Kukla Tiyatrosu, Ramiz Balakin, Tiyatro Gülgeç, TOBAV İzmir Şubesi Çocuk Tiyatrosu ve Vol:5 Çocuk ve Yunanistan'dan Baruti Teatro.