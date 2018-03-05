İzmir'de kukla zamanı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 18 günlük “Uluslararası Kukla Günleri” kapsamında Gaziemir, Seferihisar, Bornova, Kınık, Çiğli, Selçuk, Beydağ, Torbalı, Ödemiş ve Kiraz’da düzenlediği gösterilerle her yaş grubundan İzmirli'yi “sihirli bir dünyaya” götürüyor. Büyükşehir'in “Gezici Sanat Sahnesi” ve “Sokak Gösterileri” de festival coşkusunu kentin 23 farklı mekanına taşıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile bu sene 12'incisini düzenlenen “İzmir Uluslararası Kukla Günleri”, 26 ülkeden 50 kukla tiyatrosuna evsahipliği yapıyor. 1 Mart'ta başlayan ve 18 Mart'a kadar devam edecek etkinlik, 58 mekandaki gösterilerle “dünyanın en büyük kukla festivali” olma özelliğini de taşıyor.



“İzmir Uluslararası Kukla Günleri” kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi de, kentin farklı ilçelerinde çocukları 10 ücretsiz kukla gösterisi ile buluşturuyor. “Gelişim İçin Kuklayı İzleyin” sloganıyla yola çıkan festival grupları, ayrıca kentin en işlek cadde ve meydanlarında İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin hazırladığı “Gezici Sanat Sahnesi” ve sokak gösterimleri ile festival coşkusunu dört bir yanda hissettiriyor. Festival kapsamında Çek Cumhuriyeti, Bulgaristan, Fransa, İspanya, İtalya, Japonya ve Yunanistan’dan İzmir'e gelen sanatçılar, 15 farklı meydanda, 5 metro çıkışında ve 3 vapur iskelesinde oyunlarını sahneliyor. Özellikle küçüklerin büyük ilgisini çeken gösteriler her yaştan İzmirli’nin büyük ilgisini çekiyor.





Sokak gösterileri renk katacak



İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin hazırladığı “Sokak Gösterileri” 5 Mart’ta Karşıyaka Çarşı’da saat 12.30, 15.00 ve 18.00’da “Maymun Radyosu” isimli oyun ile Fransız sanatçıları İzmirlilerle buluşturacak. Aynı gün Konak Meydanı Kemeraltı girişinde saat 12.00’dan itibaren 16.30’a kadar, yarım saat arayla İspanyol sanatçılar “İçimdeki Işık” oyununu sahneleyecek.



İtalyan kuklacılar 12 Mart’ta 15.30 ile 18.30’da Bornova Cumhuriyet Meydanı’nda, 13 Mart’ta 16.00 ile 19.00’da Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde, 14 Mart’ta 18.30’da Gültepe’de “Bu İkiliye Dikkat” isimli gösteriyi sergileyecek.



Bir başka İtalyan grup ise 12 Mart’ta 15.30’da Ege Üniversitesi Metro Çıkışı, 18.30’da Bornova Metro Çıkışı, 13 Mart’ta 15.30’da Fahrettin Altay Metro Çıkışı ile aynı gün 18.30’da Üçyol Metro çıkışında sahne alacak. İtalyan grup 14 Mart’ta 15.30’da Konak Vapur İskelesi ile 18.30’da Karşıyaka İskelesi’nde, 15 Mart’ta saat 15.30’da Dominik Caddesi ile 18.30’da Alsancak Vapur İskelesi’nde, 16 Mart’ta 15.30 ve 18.30’da Buca Kasaplar Meydanı’nda “Sihirbaz Dudi” isimli kukla gösterisini sunacak.



İtalyan sanatçılar ayrıca 7 Mart 19.30, 20.30 ile 21.30’da Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde, 8 Mart 19.30, 20.30 ve 21.30’da Karşıyaka Çarşı'da, 9 Mart 19.30, 20.30 ve 21.30’da Bornova Küçük Park’ta, 10 Mart 19.30, 20.30 ve 21.30’da ise Buca Forbes Caddesi’nde “Çölün Gölgeleri” adlı oyunla seyirci karşısına çıkacak.



Kukla sanatının önde gelen ülkelerinden Japonya temsilcileri ise 5 Mart 18.30’da Karşıyaka Vapur İskelesi’nde, 6 Mart’ta 18.30’da Alsancak Vapur İskelesi’nde, 7 Mart’ta 18.30’da Konak Vapur İskelesi’nde “Tan Ton Tan Ton” oyunlarını sahneleyecek.



Festivale Yunanistan’dan katılan sanatçılar da 6 Mart’ta 20.30’da Kıbrıs Şehitleri İsmail Sivri Heykeli Önü, 7 Mart’ta 20.30’da Bornova Küçük Park, 8 Mart’ta 20.30’da Karşıyaka Çarşı, 9 Mart’ta 20.00’da Bornova Metro Çıkışı, 10 Mart 17.00’da ise Konak Sevgi Yolu’nda “Jovan” isimli kukla gösterisini sergileyecek.





Bir kamyon kahkaha



İzmir Büyükşehir Belediyesi ayrıca, bir kamyon üzerinde kurduğu “Gezici Sanat Sahnesi” ile kentin meydanlarını da renklendiriyor. 5 Mart’ta 17.00’da Bornova Meydanı’nda, 6 Mart’ta saat 17.00'de Bayraklı Sevgi Yolu’nda, 7 Mart’ta 17.00'de Çiğli Kasaplar Meydanı’nda, 8 Mart’ta yine saat 17.00'de Göztepe Denizatı Heykeli Önü’nde, 9 Mart’ta ise aynı saatte Bornova Küçük Park’ta Bulgaristan’dan gelen sanatçılar “Sihir ve Ötesi” isimli gösteriyle İzmirlilere keyifli anlar yaşatacak.



Çek Cumhuriyeti’nden gelen sanatçıların “Neşeli Kuklalar” isimli gösteri ise 10 Mart’ta saat 15.30’da Buca Forbes Caddesi’nde, 12 Mart’ta saat 17.00’de Alsancak Dominik Caddesi’nde, 13 Mart 17.00’de Bayraklı Sevgi Yolu’nda, 14 Mart’ta saat 17.00’de Çiğli Kasaplar Meydanı’nda, 15 Mart’ta 17.00’de Göztepe Denizatı Heykeli Önü’nde, 16 Mart’ta 17.00’de Bornova Küçük Park’ta, 17 Mart saat 15.30’da ise Konak Meydanı Kemeraltı girişinde sahnelenecek.