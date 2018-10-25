İzmir'de sanatseverlere keyifli konser

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, Artun Hoinic şefliğindeki konserinde sanatseverleri keman virtüözü Cihat Aşkın ile buluşturacak

Dokuz Eylül Üniversitesi Sabancı Kültür Merkezi'nde yarın düzenlenecek konserde, Max Bruch'ın İskoç fantezisi ile Beethoven'in 5 Nolu Senfonisi seslendirilecek.

İzmir Devlet Opera ve Balesi, prömiyerini 23 Ekim'de yaptığı Pietro Mascagni'nin Cavalleria Rusticana ve Ruggero Leoncavallo'nun Palyaçolar adlı birer perdelik operalarını yarın ve 30 Ekim'de sahneleyecek.

Operaların İzmir sahnelemesinde orkestra şefliğini Tulio Gagliardo ve Vladimir Lungu üstleniyor.

Haldun Özörten'in rejisini yaptığı eserlerin dekor tasarımlarını Tayfun Çebi, kostüm tasarımlarını Gülay Korkut Dinç hazırladı.

Koro şefliğini konuk Alman Hans Joachim Gallus'un üstlendiği operaların, ışık tasarımlarını Müfit Özbek, koreografilerini de Serhat Nüfusçu gerçekleştirdi.

İzmir Devlet Tiyatrosu da Valentin Krasnogorov'un yazdığı, Nazlı Gözde Yolcu'nun çevirdiği, Saydam Yeniay'ın yönetmenliğini üstlendiği "Prömiyer Partisi" adlı oyunla Konak Sahnesi'nde tiyatroseverleri 25, 26, 27, 30 ve 31 Ekim'de ağırlayacak.

Shakespeare'in Othello oyununun prömiyerinde final sahnesinin ardından yaşanan bir cinayetin hikayesinin anlatıldığını oyunda, Ümit Dikmen, Musa Zindan, Tamer Yılmaz, Özkan Gezgin, Gülay Toprak, Sibel Ağalday, Nagehan Yazıcı rol alıyor.

Oyunun yönetmen yardımcılığını Mizgin Yarbatak, dekor tasarımını Savaş Çevirel, kostüm tasarımını Duygu Türkekul, ışık tasarımını ise Kemal Gürgün üstleniyor.

29 Ekim pul sergisi AASSM'de

PTT, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve 10 Kasım Atatürk'ü Anma konulu pul sergisini 26 Ekim'de Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) açacak. Sergi, 25 Kasım'a kadar açık kalacak ve ücretsiz gezilebilecek.

Yaşar Üniversitesi Oda Orkestrası, açılış konserini 29 Ekim'de Cumhuriyet Bayramı Konseri ile yapacak.

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'ndeki konser programında Rahmaninov'un Piyano Konçertosu, Cemal Reşit Rey'in Enstantaneler, Ferit Tüzün'ün Çeşmebaşı ve Esintiler adlı eserleri seslendirilecek.

13. Balkanlılar Halk Dansları Festivali de yarın akşamı Kültürpark İzmir Sanat Merkezi'nde mübadele öyküsünü anlatan "Neresi Sıla Bize Neresi Gurbet" isimli tiyatro oyunu ile sona erecek.

Festival kapsamında ev sahibi Türkiye'nin yanı sıra Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Karadağ, Kosova, Makedonya, Romanya, Sırbistan ve Yunanistan'dan gelen konuk dansçılar, Gaziemir Sarnıç, Çiğli Cumhuriyet Meydanı, Buca Kasaplar ile Bornova Çamdibi Atatürk Parkı'nda gösteriler sergiledi.