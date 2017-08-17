İzmir'deki kadın 112 personeline darp iddiası

AK Parti İzmir Milletvekili Kerem Ali Sürekli, darp edildiği iddia edilen kadın 112 personelini ziyaret etti

Sürekli, ziyarette yaptığı konuşmada, hükümet olarak sağlığa önem verdiklerini belirterek, "Sağlıkta şiddet sık sık rastladığımız bir durum. Hükümet olarak bununla mücadele ediyoruz." dedi.



Hukukçu olduğunu hatırlatan Sürekli, her platformda sağlıkta şiddet konusuna değindiklerini ve bu konuda sıfır toleransla mücadele edeceklerini aktardı.



Sürekli, sağlıkta memnuniyet oranınında ciddi ilerleme kaydedildiğine dikkati çekerek, 2002'de oranın yüzde 39 iken şu anda yüzde 72 olduğunu dile getirdi.



Darp edilen 112 personeliyle konuşan Sürekli, şunları kaydetti:



"Komutu İzmir'den alıyorsunuz. İzmir arandıktan sonra süre bakımından sizde bir hata da yok. Ben sizlere geçmiş olsun diyorum, yanınızdayız. Sağlıkta şiddeti de çözeceğiz. Görevinizdeki başarınızdan ötürü sizleri tebrik ederim. Aynı zamanda sendika toplantılarına da katılıyorum. Özlük haklarıyla ilgili de her türlü sendika çalışmasının destekçisiyiz. Sağlık çalışanı ne kadar mutlu ve memnunsa o kadar nitelikli hizmet verir."



SAĞLIK-SEN Tire İlçe Temsilcisi Mustafa Sarıoğlu da 112 Personeli Ümran Tapan'ı darp ettiği iddia edilen Burhan T'nin hasta yakını olmadığını ve yoldan geçen bir vatandaş olduğunu ifade etti.



Sürekli, 112 personeliyle fotoğraf çektirdikten sonra istasyon ayrıldı.





Kaynak: