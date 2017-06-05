İzmir Doğalgaz 7 çevreci resmi ödüllendirdi

İzmir Doğalgaz tarafından bu yıl 6. kez düzenlenen okullar arası resim yarışması ödülleri düzenlenen bir törenle sahiplerine verildi. 'Doğalgaz ve Çevre' konusuyla bu sene de çevre bilincine vurgu yapan yarışmada 6 eser derece girerken bir eser de jüri özel ödülü ile ödüllendirildi. Ödüller İzmir Doğalgaz Genel Müdürlüğü'nde yapılan törenle dağıtıldı

2005 yılında bu yana doğalgazın kullanıldığı İzmir'de, çocukların gözünden doğalgazın çevreye yaptığı etkinin resme aktarılmasının istendiği yarışmada, jüri değerlendirmesi sonucunda 3 esere ödül, 3 esere mansiyon, 1 esere özel ödül verilirken 14 eser ise sergilenmeye değer bulundu.



Yarışmanın birincisi Bornova Yavuz Selim Ortaokulu öğrencisi Cankat Çağlayan 1500 lira değerinde diz üstü bilgisayar, ikinci Karşıyaka Özel Takev Ortaokulu öğrencisi Zeynep Özbay 1000 lira değerinde diz üstü bilgisayar, üçüncü Nevvar Salih İşgören Ortaokulu öğrencisi Bensu Simay Demirdağ ise 500 lira değerinde tablet bilgisayarla ödüllendirildi.

Mansiyona değer görülen Çiğli Şehit Samet Çakır Ortaokulu'ndan Ceren Yıldız, Eren Şahin Eronat Ortaokulu'ndan Duru Özenç, Necmiye Bilgin Ortaokulu'ndan Ecem Cemre Karabacak ise tablet bilgisayar hediye edildi.

Öğrencileri kutluyorum

Genel Müdür H. Burçin Yandımata, çevrenin korunmasının önemine vurgu yaparak, 'Çevre biz büyüklere emanet. Bizler çevreyi iyi korumalıyız ki, sizlere koruyabileceğiniz bir çevre bırakabilelim. Siz çocuklarımızda çevre bilincini ne kadar erken oluşturabilirsek, çevrenin korunmasına da o kadar katkı sağlamış oluruz. 6.ınsını düzenlediğimiz bu yarışma ile yüzlerce çocuğumuz çevre konusundaki duyarlılıklarını bizlere çok güzel gösterdiler. Tüm öğrencilerimizi, öğretmenlerini ve ailelerini kutluyorum' diye konuştu.



Genel Müdür H. Burçin Yandımata, çevrenin korunmasının önemine vurgu yaparak, 'Çevre biz büyüklere emanet. Bizler çevreyi iyi korumalıyız ki, sizlere koruyabileceğiniz bir çevre bırakabilelim. Siz çocuklarımızda çevre bilincini ne kadar erken oluşturabilirsek, çevrenin korunmasına da o kadar katkı sağlamış oluruz. 6.ınsını düzenlediğimiz bu yarışma ile yüzlerce çocuğumuz çevre konusundaki duyarlılıklarını bizlere çok güzel gösterdiler. Tüm öğrencilerimizi, öğretmenlerini ve ailelerini kutluyorum' diye konuştu.