İzmir Doğalgaz fotoğraf yarışması için başvurular başladı

2011 yılından bu yana aralıksız olarak düzenlenen fotoğraf yarışması ile fotoğraf sanatçılarının desteklenmesi amaçlanıyor.

İzmir Doğalgaz, İzmir Fotoğrafçılar Odası işbirliği ile bu yıl 8’incisi düzenlenen fotoğraf yarışmasının konusu “Pazar Yerleri” olarak belirlendi. Her yıl yüzlerce kare fotoğrafın değerlendirildiği yarışmanın son başvuru tarihi 01 Nisan 2019. Profesyonel ve amatör tüm fotoğraf severlere açık olan yarışmaya Türkiye ve Türkiye dışında çekilen fotoğraflarla katılım sağlanabiliyor. Yarışma İzmir fotoğraf dünyasının önemli isimlerini de jüri üyesi olarak bir araya getiriyor. Bu yılın jüri üyeleri son katılım tarihinden sonra İzmir Doğalgaz web sitesinden açıklanacak.

Dereceye girenler ödüllendiriliyor

Yarışmanın ödül töreni 29 Nisan’da İzmir Ticaret Odası Sanat Merkezinde gerçekleştirilecek. Birinci 5 bin, ikinci 2 bin 500, üçüncü ise bin 250 lira ile ödüllendirilirken, mansiyon kazanan üç yarışmacıya da 500’er lira para ödülü verilecek.

İzmir Doğalgaz’ın kazanımlarıyla İzmir’e farklı alanlarda da yatırım yapma gayreti içerisinde olduğunu belirten İzmir Doğalgaz Genel Müdürü Ahmet Yetik, “2006 yılından bu yana İzmir’le olan birçok temas noktamızı sosyal sorumluluk projeleriyle de çeşitlendirerek şehrin kültürel yaşamına da katkı sağlamaya çalışıyoruz. Bu projelerin önemli bir parçası olan fotoğraf yarışmasını sekiz yıldır aralıksız olarak devam ettiriyoruz. Bu yarışma ile tüm Türkiye’de ki fotoğraf sanatçılarına destek sağlayarak fotoğraf sanatının gelişimine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Tüm katılımcılarımıza başarılar diliyorum” dedi.

Yeni projeler hedefliyoruz

İzmir Fotoğrafçılar Odası Başkanı Murat Yavuz ise, her sene toplum yaşamını merkeze alan konular belirlemeye çalıştıklarını ifade ederek, “Yarışma ile aynı zamanda bir toplumsal hafıza oluşturmayı da hedefliyoruz. 2011 yılından günümüze yaşama dair çok sayıda arşiv niteliği taşıyan fotoğraflar elde ettik. Tüm bunları değerlendirebileceğimiz, ileride kaynak niteliği taşıyacak projeler üzerinde çalışıyoruz. İlerleyen zamanda bu çalışmayı da İzmirlilerin beğenisine sunacağız. Yarışmamıza katılacak olan fotoğraf severlerimize bol şans diliyorum” dedi.