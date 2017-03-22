İzmir Doğalgaz resim yarışması

İzmir Doğalgaz'ın geleneksel hale getirilen resim yarışması bu sene 'Doğalgaz ve Çevre' konusuyla çocukların hayal dünyasına sunuldu. Her sene yüksek katılımın sağlandığı yarışmada, İzmir Doğalgaz öğrencilerden bol bol resim bekliyor

Bu yıl 6'ncısı düzenlenen okullar arası resim yarışma ile çocukların çevre duyarlılığının arttırılmasının yanı sıra öğrencilerin yeteneklerini sergileyebilecekleri bir alan yaratılarak ödüllendirmesi amaçlanıyor. Yarışmada öğretmenler de unutulmayarak çeşitli hediyelerle teşvik ediliyor.



İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği yapılarak düzenlenen yarışmaya orta öğretim 6–7 ve 8'inci sınıf öğrencileri katılabiliyor. İzmir ve çevre ilçeleri kapsayan yarışma resmi ve özel tüm okullara açık. Resim tekniğinin serbest olduğu yarışmada her türlü boya malzemesi kullanılabiliyor. Yarışmada ilk üç, mansiyon ve sergilenmeye değer görülen eserler çeşitli hediyelerle ödüllendiriliyor.



Çocukların rolü



Çevreye ve gelecek nesillere yatırım yapmanın önemine değinen İzmir Doğalgaz Genel Müdürü H. Burçin Yandımata, 'Ürünümüz doğalgaz, İzmir'in solunabilir hava kalitesinin artmasında önemli katkılar sağlamakta. Kullanımı yaygınlaştıkça bu etki daha da hissedilebilir noktaya ulaşacak. Bu kapsamda doğalgazın çevreye yaptığı etkileri çocuklarımızın gözünden görmek, binlerce çocuğumuzun evinde, okulunda ya da çevresinde gördüğü, kullandığı doğalgazı yakından tanımasını sağlamayı amaçlıyoruz' dedi.

Son teslim tarihi 5 Mayıs olan yarışmada eserler, İzmir Doğalgaz'a posta veya doğrudan ulaştırılabilecek. 10 Mayıs'ta jüri tarafından değerlendirilecek eserlerin ödül töreni ise 17 Mayıs'ta İzmir Doğalgaz Genel Müdürlük binasında düzenlenecek





