İzmir'e "Mahalle tiyatroları" geliyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin dört bir köşesine yayılmış kültür merkezlerinde güçlü bir akademik kadro eşliğinde tiyatro eğitimi vermeye ve aynı zamanda "her mahallenin tiyatrosunu kurmaya" hazırlanıyor. Mahalle tiyatroları için bu hafta sonu seçmeler var

İzmir Büyükşehir Belediyesi, "mahalle orkestraları"ndan sonra, şimdi de "mahalle tiyatroları" kuruyor. Kentteki farkılı kültür merkezlerinde güçlü akademik kadrolarla kurulacak tiyatrolar, 9 ay boyunca eğitimler verecek. 15 yaş üstü herkesin katılabileceği seçmeler sonrasında, tamamiyle mahalle sakini amatör tiyatrocuların rol aldığı oyunlar sahnelenecek. Kentlilerin sanatla buluşmasını sağlayacak proje, mahalle sakinleri arasındaki iletişimi de güçlendirecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Mahalle Tiyatrosu seçmeleri 28 Nisan Cumartesi saat 10.00'da Aliağa Kültür Merkezi'nde, 13.00'te Çiğli Kültür Merkezi'nde, 17.00'de Selçuk Kültür Merkezi'nde yapılacak. Seçmeler 29 Nisan Pazar günü ise saat 10.00'da Bornova, 13.00'te Gültepe, 16.00'da da Altındağ Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.