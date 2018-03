‘İzmir'in Batı Yakası’ okuyucularıyla buluştu

Eserleriyle İzmir tarihine ışık tutmaya çalışan ve kent yazılarıyla tanınan araştırmacı-yazar Abdulkadir Hazman, üç yıllık çalışmaları sonucunda merakla beklenilen ‘İzmir'in Batı Yakası’ adlı kitabını yayınladı. Hazman, kitabında Karataş semtinin dünü, bugünü ve yarınını anlatıyor

İzmir'in en eski ve en önemli yerleşim alanları arasında yer alan Karataş semtinin 150 yıllık geçmişi Kilizman Yayınevi tarafından yayınlanan ‘İzmir'in Batı Yakası’ adlı kitapta yeniden hayat buldu. Değirmendağı-Karataş-Karantina bölgesini anlatan kitabında kültürler mirasına ışık tutan Abdulkadir Hazman , yayınevi bünyesinde düzenlediği tanıtım etkinliği ve imza töreninde İzmirlilerle bir araya geldi.Kemeraltı’nda yer alan tarihi Piyaleoğlu Han'da bulunan Sahaf İlhan’da düzenlenen etkinlikte İzmirli kitap severler bir araya gelerek, kent tarihine ışık tutan bir esere daha merhaba dedi. İzmir kamuoyu tarafından yakından tanınan Karataş'ın eski sakinlerinden kent gözlemcisi, araştırmacı ve yazar Abdulkadir Hazman'ın üç yıllık titiz çalışmaları sonucunda hazırladığı İzmir'in Batı Yakası adlı yeni kitabı piyasaya çıktı. Tarihi kaynaklar, kent arşivleri ve semt sakinlerinin katkılarıyla hayat bulan kitabın tanıtımı için özel olarak düzenlenen etkinlikte Hazman'ı yakın dostları, edebiyat severler, sanat camiasının önde gelen isimleri, Karataşlılar, yayınevinin yöneticileri, çeşitli kurumların temsilcileri, basın camiasının emektar isimleri yalnız bırakmadı.Tanıtım töreninde yaptığı konuşmada aynı zamanda yakın dostu olan Hazman'ın eserini yayınlamaktan ötürü hem gurur ve mutluluk duyduğunu kaydeden Kilizman Yayınevi Sahibi İlhan Pınar, ‘İzmir tarihini, Karataş semtini anlatan böylesine önemli kitaba kayıtsız kalamazdım. Ne yazık ki, İzmirliler olarak bugüne kadar İzmir'i yeteri kadar yazmadık, okuyamadık. Kentimizi anlatan yayın sayısı ağlanacak düzeyde az. Bu alanda öncü olabilirsek, kente hizmete edebilirsek ne mutlu bize. Bu tarz eserlerin artmasını diliyoruz’ dedi.Kitabında yaşama dair bir şeyler anlatmaya ve hayatı aktarmaya çalıştığını belirten Abdulkadir Hazman, şöyle konuştu: Kitabımda yaşama dair bir şeyler anlatmaya ve hayatı aktarmaya çalıştım. İnsana sevgiyle dokunmaya çalıştım. Sevginin, dostluğun başkenti olarak bilinen Karataş'ta doğduk, büyüdük. Kitabımda 150 yıllık Karataş'ı elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Her kültürden, her mezhepten, her ırktan, her dinden sayısız insana ev sahipliği yapan semtimizdeki kardeşlik, dostluk ve sevgiden bahsettim. Biz hiçbir zaman birbirimize öteki ya da diğeri gözüyle bakmadık. Büyüdüğümüz sokaklarda her evin kapısı açıktı, herkes birbirini bilirdi. Bizim buralarda kimsenin dini inancına, hangi ırktan olduğuna ya da hangi ülkeden geldiğine bakılmaz. Bizler, bu bölgede biriz, bütünüz ve aynıyız. Yaptığımız işlerle anılırız, tanınırız. Bu farklılıkların birikimi olan kültüre dair her şey bu kitapta. Bu kitapta herkes kendisinden bir şeyler bulacaktır. Uzun uğraşlar sonucu sunduğum bu eser İzmir tarihi için, Karataş için büyük öneme sahip. Semtimiz için yıllardır verdiğim mücadele bu kitapta. Destek veren, bugün beni yalnız bırakmayan tüm dostlarıma, aileme, arkadaşlarıma ve yayınevine teşekkür ediyorum.Geçmişte ekonomik, sosyolojik, kültürel, sanat ve spor alanında İzmir'de denize komşu en önemli yerleşim birimleri arasında yer alan Karataş'ı anlatan kitabına "Geçmiş'e mum yakamayanlar, geleceğe meşale olamazlar" önsözüyle okuyucusuna seslenen Hazman'ın yabancı birçok kaynaktan da faydalanarak hazırladığı eseri, aynı zamanda Kilizman Yayınevi tarafından basımı yapılan 33'üncü kitap olma özelliğini taşıyor. Araştırmacı-yazar Hazman, okuyucularına ‘150 yılı aşkın süredir bu bölgede bize sevgiyi, dostluğu, kardeşliği ve tarihi miras bırakmış olan bizden öncekilerin yükselen seslerine kulak verip bu değerleri gelecek kuşaklara aktarmak görev ve bilinciyle yola koyulduk. Ömrümüz yettiğince de bu yolda yürüyeceğiz. Elinizdeki kitap bir tarihçinin eseri değildir. Yalnızca bütün ömrünü bu bölgede yaşamış olan bir semt sevdalısının kendince çalışmasıdır’ diyerek sesleniyor.Hazman'ın 4 ayrı bölümden oluşan ve toplam 207 sayfa olarak basılan kitabında Karataş semtinin 1860'lı yıllardan günümüze uzanan tarihi gelişimi, ilgi çeken insan hikayeleri ve semtin unutulmaz tarihi eserleri fotoğraf kareleri eşliğinde anlatılıyor. Cumhuriyet Eğitim Müzesi, İzmir Kız Lisesi, Aya Paraskevi Kilisesi, Akarcalı Camisi, Bet İsrail Havrası, Karantina Hamamı, Tarihi Asansör, Karataş Köprüsü, Bahribaba Parkı, İngiliz Bahçesi, Çakabey Tersanesi, Halil Rıfat Paşa Köşkü gibi mekanlar ile Dario Moreno ve Ayhan Işık gibi semte mal olmuş ünlü isimlerin anlatıldığı kitapta birçok tarihi kaynakta yer almayan ve sadece semtin sakinleri tarafından bilinen birçok tarihi gerçeğe de yer verilmiş.