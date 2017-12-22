İzmir'in eski başkanından kitap

1983-84 yılları arasında İzmir Belediye Başkanlığı görevini üstlenen Avukat Ceyhan Demir, anılarını "İzmir'in Aşk Asansörü Yıkılmaktan Nasıl Kurtuldu?" adlı kitapta topladı. Demir, kitaptan elde edilecek tüm geliri Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bağışlayacağını açıkladı

İzmir eski belediye başkanlarından Avukat Ceyhan Demir, tüm gelirini Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) İzmir Şubesi bursiyerlerine bağışladığı "İzmir'in Aşk Asansörü Yıkılmaktan Nasıl Kurtuldu?" adlı anı kitabını Tarihi Asansör'de tanıttı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun katılımıyla gerçekleşen tanıtım toplantısında Demir, Belediye Başkanı olduğu dönemde Tarihi Asansör'ün harabe durumdan kurtarılarak İzmir Belediyesi'ne devredilme sürecini de anlattı. Hazırlık, yazı, editörlük ve baskı aşamalarında yardımcı ve destek olanlara tek tek teşekkür ederek kitaplarını imzalayan Ceyhan Demir, elde edeceği gelirle 150-200 çocuğun bir yıllık eğitim masrafını karşılamayı hedeflediğini de sözlerine ekledi.



Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği İzmir Şubesi Başkanı Gönül Kaya ise Demir'e bağış jesti nedeniyle şükranlarını sundu, "Umarım bu kitap 10. baskıyı bulur" dileğinde bulundu.



Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu ve Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce’nin de katıldığı tanıtım toplantısında söz alan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, “Ben kitabı aldım, okudum ve çok şey öğrendim. Okumak için yollara düşen insanların mücadelesini yeniden hatırlayıp bir iradenin, bir inancın neler başarabileceğini fark ettim. Ne kadar inanıyorsan, o kadar koşturuyorsun. Kırmadan, dökmeden adım adım hedefe ilerliyorsun" diye konuştu. Başkan Kocaoğlu, "İzmir Belediyesi'nin Büyükşehir olmadan önceki son başkanı Ceyhan Demir'in bu kitabını herkese tavsiye ediyorum" dedi.





Tahta bavulla başlayan kariyer



Ceyhan Demir, "İzmir'in Aşk Asansörü Yıkılmaktan Nasıl Kurtuldu?" adlı anı kitabında, 1957 yılında okumak için elinde bir tahta bavulla tek başına çıktığı Niğde yolculuğunu; kaymakamlık, İçişleri Bakanlığı Merkezi'nde Şube Müdürlüğü ve Genel Müdür Yardımcılığı, ardından İzmir Vali Yardımcılığı ve İzmir Belediye Başkanlığı görevlerinde yaşadıklarını; toplumumuzun sosyal, siyasal ve yönetsel yapısını anlatıyor. Kitap kimi zaman düşündürüp duygulandırıyor, kimi zaman da renkli anılarla güldürüyor.



