İzmir, kemancı Leticia Moreno'yu ağırlayacak

Olten Filarmoni Orkestrası sezon açılış konserinde kemancı Leticia Moreno'yu ağırlayacak

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde 17 Ekim'de yapılacak İbrahim Yazıcı şefliğindeki konserde, Leticia Moreno 1762 Nicolo Gagliano yapımı kemanıyla 19. yüzyılın ikinci yarısı ve yirminci yüzyılın ilk çeyreğinde aktif olmuş önemli bir Alman besteci olan Max Bruch'ın sol minör keman konçertosunu seslendirecek.

Programda, Wolfgang Amadeus Mozart'ın "Saraydan Kız Kaçırma", Max Bruch'ın "Sol minör Keman Konçertosu No.1 Op.26", "Violin Concerto No.1 in G Minor Op.26", Johannes Brahms'ın "Senfoni No.4 Mi minör Op.98", "Symphony No.4 in E minor, Op.98" eserleri yer alacak.

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, 19 Ekim'de Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde "Romanya Türkiye Dostluk Haftası Konseri" kapsamında Tiberiu Soare şefliğinde keman sanatçısı Gabriel Croitoru'yu sanatseverlerle buluşturacak.

Konserde, Pyotr Ilyiç Tchaikovsky Keman Konçertosu, Yalçın Tura'nın Tocatto, George Enescu'nun 1. ve 2. Rapsodisi seslendirilecek.

İzmir Sanat'ta 17 Ekim'de Ayşe Tütüncü Üçlüsü, piyanoda Ayşe Tütüncü, saksafonda Tamer Temel, kontrabasta Ekin Bilgin ile müzikseverleri bir araya getirecek.

İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu'nun açılış konseri ise 18 Ekim'de Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde Erhan Parlat şefliğinde yapılacak. Solist olarak Canan Sezgin Geylan sahne alacak.

1001 Gece Sergisi devam ediyor

Dilden dile dolaşarak bugüne ulaşan, Ortadoğu kültürünün yansımasını yazıya döken "1001 Gece Masalları"nın sergisi, 30 Aralık tarihine kadar Arkas Sanat Merkezi'nde açık kalacak.

Sergiyi ziyaret edenler, el yazmaları, oryantalist resimler, heykeller, halılar ve dekoratif objeler, opera ve bale kostümleri, aksesuarlar, kostüm eskizleri ile 8. yüzyılda Arap coğrafyasında başlayıp bugüne uzanan Doğu tarihine tanıklık edebilecek.