İzmir Kitap Fuarı bugün başlıyor

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ tarafından, Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliğiyle düzenlenen "24. İzmir Kitap Fuarı", bu yıl 6-14 Nisan tarihleri arasında okurlarla buluşacak.

Uluslararası İzmir Fuar Alanı'nda gerçekleştirilecek fuar, 457 yayınevinin yanı sıra, sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla hazırlanan 114 kültürel etkinliğe ev sahipliği yapacak. Fuarın bu yılki onur konuğu ise şair Hidayet Karakuş olarak belirlendi. TÜYAP tarafından Karakuş'a ithafen "Türkçem Adresimdir" isimli bir kitabın da okurlara sunulacağı fuarda Hidayet Karakuş'un katılımıyla çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Fuara aralarında Gülten Dayıoğlu, Altan Öymen, Ercan Kesal, Haydar Ergülen, İlker Başbuğ, Işık Öğütçü, Zafer Algöz, Selçuk Erdem, Ahmet Şimşirgil, İlber Ortaylı, Ahmet Ümit, Banu Avar, Ataol Behramoğlu, Nazlı Eray, Ahmet Telli, Doğan Cüceloğlu, Canan Karatay, Tuna Kiremitçi, Bahadır Yenişehirlioğlu ve Varol Yaşaroğlu'nun bulunduğu birçok yazar, şair ve bilim insanı okurlarıyla buluşacak.

Okurlara özel indirim

Fuarda, VakıfBank Kültür Yayınları (VBKY) da yeni eserlerini kitapseverlerin beğenisine sunacak. Aralarında "Küresel Roman", "Cemaat ve Cemiyet" ve "Cumhuriyet Misyonerleri"nin bulunduğu Türkiye'de ilk kez yayımlanan eserler, VBKY'nin 2. salon 107D standında yer alacak. Yakın dönemde Türkçe'de ilk kez yayımlanan, İngiliz edebiyatının kurucularından Sir Philip Sidney'in "Astrophil ile Stella Soneler"i'nin yanı sıra Rusya'nın kırsal hayatındaki sosyal yaşamı ele alan Dimitri Vasilyeviç Grigoroviç'in "Balıkçılar"ı VakıfBank Kültür Yayınları tarafından okura ulaştırılıyor.

Abidin Paşa'nın "Borsa Risalesi: Hava Oyunları", Gönül Paçacı Tunçay'ın "Neşriyat- i Musiki", Emrah Pelvanoğlu'nun "Tanzimat ve Metatarih-Namık Kemal'in Tarih Anlatılarının Poetikası"nın yanı sıra "Tolstoy Gandhi Mektuplaşmaları" ve iki cilk halinde yayımlanan "Sürgünde Muhalefet-Namık Kemal'in Hürriyet Gazetesi" de fuarda yer alacak.

VBKY'nin fuara özel yüzde 35 indirimle satışa sunacağı kitaplar arasında edebiyat, felsefe, iktisat, sanat, tarih, insan ve toplum kategorilerindeki birçok önemli çalışma okurlarla ilk kez Türkçe olarak okur karşısına çıkacak.

Tudem'den 35 yeni kitap

Fuara katılım sağlayan Tudem Yayın Grubu da 35 yazarı ve çizerinin yanı sıra 35 yeni kitabıyla kitapseverlerle bir araya gelecek. Yayıncılıkta 35. yılına giren Tudem fuarda, Uçanbalık, Delidolu, Desen, Tudem Eğitim, Bloktest ve İyi Kitap başlıklı 7 farklı markası ve yaklaşık bin 400'ten fazla kitabını 3 ayrı stantta sergileyecek.