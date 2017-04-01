İzmir Nisan'da sanat dolu

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Nisan’daki kültür-sanat etkinlikleri, İzmirli sanatseverlerin tüm ilgisini yine Adnan Saygun Sanat Merkezi’ne çekecek. Birbirinden güzel 9 konser ile 5 galeride birden yer alacak “Dünya Sanat Günü” sergisi, İzmir’in baharına ayrı bir renk katacak

Kentin en prestijli kültür-sanat mekanı olan İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM), Nisan ayında birbirinden seçkin konserlerle İzmirliler’e bahar coşkusu yaşatacak. Ayın programı şöyle:



3 Nisan Pazartesi günü saat 20.00'de Özgür Aydın ve Naoko Shimizu ikilisinin piyano ve viyola resitali, AASSM Küçük Salon'da olacak. Carnegie Hall, Wigmore Hall, Suntory Hall gibi dünyaca ünlü salonlarda konserler vermiş olan ve uluslararası kariyerinde gittikçe yükselen piyanist Özgür Aydın ile dünyanın en efsanevi senfonik topluluklarından Berlin Filarmoni Orkestrası’nın solo viyola sanatçılarından Naoko Shimizu, İzmirli müzikseverlere, tamamı Alman bestecilerden oluşan sıra dışı bir konser vaat ediyor.



5 Nisan Çarşamba günü saat 20.00'de Mozart Group Büyük Salon'da sanatseverlere muhteşem bir akşam yaşatacak. Mozart Group'un yarattığı müzikal kabarade eğlence ve kahkahanın kaynağını kelimeler yerine müzik oluşturuyor. Varşova ve Lodz'un en prestijli müzik akademilerinden mezun bu 4 arkadaş, klasik müziği espirili bir şekilde yorumluyor.



6 Nisan Perşembe günü Schubert Alabalık beşlisi “Beş Çalgı-Beş Coşku” konserinde Schubert’in La Majör D.667 numaralı eseri seslendirilecek. Piyano, Keman, Viyola, Viyolonsel ve Kontrbas için Beşli eserini; Tolga Kulak, İris İçellioğlu, Gökçe Bahar Oytun, Göksu Söker ve Tuğçe Özaytekin yorumlayacak. Konser, AASSM Küçük Salon’da, saat 20.00'de başlayacak.



10 Nisan Pazartesi günü Ensemble Mendelssohn ve Ayşegül Kirmanoğlu konseri saat 20.00'de Küçük Salon'da. 2002 yılından günümüze yaylı beşli ve altılı repertuarının az bilinen parçalarından oluşan geniş bir yelpazede eserler seslendiren Ensemble Mendelssohn ile birlikte, 2014 yılında Donizetti Klasik Müzik Ödülleri'nde "Yılın Üflemeli Çalgılar Yorumcusu" ödülünü kazanan klarnet sanatçısı Ayşegül Kirmanoğlu yer alıyor.



13 Nisan Perşembe günü saat 20.00'de Quart.essence grubu Küçük Salon'da olacak. 2013'ten itibaren Quart.essence adını alan yaylı dörtlü, 2009 yılında Önder Baloğlu tarafından Almanya'nın Essen şehrinde kuruldu. Folkwang Sanat Üniversitesi'nde Prof. Andreas Reiner'in sınıfında eğitim gören Quart.essence'nin en önemli konserleri arasında 2010 yılında Essen Schloß Borbeck'te düzenlenen 2010 Avrupa Kültür Başkentleri Essen-İstanbul konseri ve ünlü piyanist Prof. Boris Bloch'a Mozart KV 271 Piyano Konçertosu'nda yaylı dörtlü olarak eşlik ettikleri 'ein Mozartprojekt' konseri bulunuyor.



18 Nisan Salı günü Trio Anka konseri Küçük Salon'da, saat 20.00'de. Her biri kendi alanında tecrübeli ve tanınan müzisyenler olan, Ayhan Uştuk (tenor), Demet Gökalp (viyolonsel) ve Kağan Korad’ın oluşturduğu Trio Anka, dünyada örneğine rastlanmayan enstruman kombinasyonuna sahip bir grup. Trio Anka, tenor, viyolonsel ve gitarın özgün ve sıcak tınısını, Türk eser ve bestecilerden dünyanın tanınmış bestecilerine uzanan farklı dönemlere ait renkli bir repertuarla müzikseverlerin beğenisine sunuyor.



20 Nisan Perşembe günü Maxim Vengerov ve Ulucan Kardeşler, Camerata İzmir ile buluşuyor. Saat 20.00 Büyük Salon'daki konserde, Grammy ödüllü tanınmış kemancı Maxim Vengerov ve Ayşen-Özcan Ulucan Kardeşler, Bach, Mozart ve Dvorak'tan eserler çalacak.



24 Nisan Pazartesi akşamı sahne alacak CSO Çello Quartet, klasikten tangoya, cazdan film müziklerine ve tanınmış Türk ezgilerine kadar kendi düzenlemelerinden oluşan geniş repertuvarı ile Türkiye'nin en renkli ve beğenilen grupları arasında yer alıyor. Saat 20.00’deki konser AASSM Küçük Salon’da.



27 Nisan Perşembe saat 20.00'de, Giuseppe Verdi’nin belki de en çok sahnelenen operalarından biri olanzLa Travita sahnelenecek. Konusunu bir çok filme, tiyatro eserine, hatta baleye uyarlanmış olan Kamelyalı Kadın romanından alan eser, Giuseppe Verdi’nin ikinci yaratış dönemi olarak kabul edilen bir başyapıt.







Dünya Sanat Günü Sergisi



Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi, 5-27 Nisan tarihleri arasında “Dünya Sanat Günü İzmir Sergisi”ne evsahipliği yapacak. Bu önemli sergi, AASSM’in tüm galerilerinde yer alacak.