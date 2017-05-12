İzmir Polis Radyosu Neşet Ertaş ile açıldı

İzmir Emniyet Müdürlüğü Foto Film ve Radyo Televizyon Şube Müdürlüğü bünyesinde İzmir Trafik Vakfı'nın katkılarıyla kurulan 'İzmir Polis Radyosu' düzenlenen törenle yayın hayatına başladı. İzmir Polis Radyosu'nun ilk konuğu olan Emniyet Müdürü Aşkın, Neşet Ertaş'ın 'Neredesin sen?' türküsünü annesi için yazdığını anımsatarak bu türkünün anonsunu yaptı

İzmir Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan 'İzmir Polis Radyosu' yayın hayatına başladı. Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün 6. katında radyoculuk alanında deneyimli 6 personeliyle hizmet verecek ve 96.7 FM frekansından dinleyicilerine ulaşacak İzmir Polis Radyosu'nun açılışına, İzmir Vali Yardımcısı Aydın Memük, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Hasan Koçyiğit, Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevli müdür ve amirlerle emekli polis müdürleri katıldı. Açılış nedeniyle düzenlenen törende konuşan İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, İzmir'de 6 ay önce göreve geldiğinde hayalini kurduğu polis radyosunu hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.



Halkı bilinçlendirecek

Radyoların modern hayatın vazgeçilmez önemli bir parçası olduğuna işaret eden Aşkın, 'Özellikle günün önemli bölümünü trafikte geçirenler için radyolar yol arkadaşı oluyor. Yapılan araştırmalarda radyolar insanlara ulaşma noktasında büyük kentlerde televizyon kanallarının önünde görülüyor. Açılışını yaptığımız radyomuzun, İzmir'in trafiğine, güvenliğine katkı sağlarken aynı zamanda İzmir halkıyla polisi daha da yakınlaştıran bir platform görevi yapacağına inanıyorum' diye konuştu.Halkın bilinçlendirileceği programların da yer alacağı İzmir Polis Radyosu'nun Türk Halk Müziği başta olmak üzere diğer müzik alanlarında da geniş bir repertuvarının olduğu bilgisini veren Aşkın, kısa sürede İzmir'in en çok dinlenen radyosu olmayı hedeflediklerini ifade etti. Açılışın ardından İzmir Polis Radyosu'nun ilk konuğu olan Emniyet Müdürü Aşkın, Neşet Ertaş'ın 'Neredesin sen?' türküsünü annesi için yazdığını anımsatarak bu türkünün anonsunu yaptı.