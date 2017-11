İzmir ve Bremen sergide buluştu

Karşıyaka Belediyesi, Bremen Sanat Kurulu ve Goethe Enstitüsü İzmir işbirliğiyle başlatılan “İzmir-Bremen Fotoğrafçı Değişim Projesi” tamamlandı. Proje kapsamında Bremen’e giden Türk sanatçılar ile İzmir’e gelen Alman fotoğrafçıların eserleri, Hamza Rüstem Fotoğraf Müzesi’nde açılan sergiyle sanatseverlerin beğenisine sunuldu

Fotoğraf sanatının gelişimine katkıda bulunmak ve Karşıyaka’nın uluslararası arenada tanıtımına katkı sağlamak için çalışmalar yapan Karşıyaka Belediyesi, Bremen Sanat Kurulu ve Goethe Enstitüsü ile “İzmir-Bremen Fotoğrafçı Değişim Projesi”ni hayata geçirdi. Proje kapsamında -ortak komisyonlarca seçilen- üç Alman fotoğrafçı 4-6 haftalığına İzmir’de, üç Türk fotoğrafçı da Bremen’de kent yaşamını fotoğrafladı.



28 ARALIK’A KADAR AÇIK KALACAK



Sanatçılar, ziyaretleri süresince, konuk oldukları şehre dair gözlemlerini kendi sanat anlayışlarıyla fotoğraf karelerine yansıttı. Ortaya çıkan eserler, kataloglarla ölümsüzleştirildi ve 19 Ağustos- 15 Ekim 2017 tarihleri arasında Bremen’de sergi açıldı. ‘Başka Yerde’ başlıklı serginin ikinci ayağı da Karşıyaka Hamza Rüstem Fotoğraf Müzesi’nde beğeniye sunuldu. 124 adet fotoğrafın yer aldığı sergi, 28 Aralık’a kadar ziyaret edilebilecek.



DOSTLUK SANATLA PEKİŞİYOR



Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar “Kültürlerarası birleşimi ve barışı sağlayan sanattır. Almanya ile yıllara dayanan çok önemli bir dostluğumuz var. Bu kez de sanat alanında güzel bir dayanışma sergiledik. Sanatçılarımız farklı bakış açıları ile iki kenti fotoğrafladılar. Goethe Enstitüsü ile birçok çalışmaya imza atıyoruz, atmaya da devam edeceğiz. Karşıyaka her zaman sanatın ve sanatçının yanında olacak” dedi.



YENİ BİR BAKIŞ AÇISI



Goethe Enstitüsü İzmir Müdürü Anna Weber de “Bugün başarılı bir kültürel değişimin muhteşem sonucunu sizinle birlikte yaşadığım için çok mutluyum. Sergi bize her iki şehre ve orada yaşayan sakinlere dair yeni bir bakış açısı sunmaktadır. Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar’a, projemizi destekleyen ve gerçekleşmesine olanak sağlayan herkese teşekkür ederim” diye konuştu.

Bremen Kent Galerisi Müdürü Rose Pfister “İki ay önce Bremen’de bu sergiyi açmıştık. Buraya taşımaktan dolayı çok mutluyuz. Yıllara dayanan kardeş şehirlik söz konusu. Şimdi de bir fotoğraf projesiyle dostluğumuzu taçlandırdık. Devamının gelmesini diliyorum. Katkı sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Sergi Küratörü Ingmar Lähnemann “Sergide 6 sanatçının eserleri yer alıyor. Her sanatçı bir konuyu ele alıp gezdiği şehrin özelliklerini yansıtıyor. Sergiyi gezdiğinizde kendi şehrinizi ve tabi Bremen’i de başkalarının gözleriyle göreceksiniz” diye konuştu.