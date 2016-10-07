İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM), 2016-2017 sezonuna bir konserle başlangıç yaptı. Akdeniz’in romantik sesi Dany Brillant, İzmirlilere soyadının anlamına yakışan 'parlak' bir sahne şovuyla sıradışı bir gece yaşattı. Tunus asıllı Brillant, kültür mozaiği Akdeniz ülkelerinin tüm ritimlerini derlediği Fransızca, İngilizce, İtalyanca, salsa, cha cha cha, rock’n roll ve slow şarkılarından oluşan geniş bir repertuarla seyircisiyle buluştu. Sahneye seyircilerini Türkçe “İyi akşamlar, teşekkür ederim, sizi seviyorum" cümleleri ile selamlayarak çıkan Dany Brillant, konser boyunca sık sık neşeli anekdotlar paylaştı. İzleyicilere kendilerini adeta stand-up gösterisinde hissettiren sanatçı, sürprizleri ile gece boyunca yüzleri gülümsetti.



1965 doğumlu Dany Brillant parçalarıyla dinleyicilerine doyumsuz bir müzik ziyafeti sunarken, dans performansıyla da gözleri kamaştırdı. 'Tant Qu’Il Y Aura Des Femmes' şarkısı sırasında zaman zaman sahneden inerek seyircilerin arasına karışan ve onlarla dans eden Brillant, 'Sway' parçası ile dans etmek isteyen tüm seyircilerini bu kez sahneye davet etti. İki saate yakın süre sahnede kalan ünlü sanatçı, 'Quand Je Vois Tes Yeux' ve 'Une Histoire d’Amour' gibi bilinen şarkılarının yanı sıra 'Le Dernier Romantique' isimli yeni albümünden seslendirdiği seçki ile sevenlerine unutulmaz anlar yaşattı.



Dany Brillant’ın İtalyanca seslendirdiği 'Come Prima' adlı slow şarkıda sanatçıya danslarıyla eşlik eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ve eşi Türkegül Kocaoğlu, seyirciler tarafından uzun süre alkışlandı. Klavye, davul, kontrbas ve saksafondan oluşan 4 kişilik orkestrası ile kulaklarda uzun süre silinmeyecek iz bırakan Dany Brillant, konserin finalinde kendisini bırakmak istemeyen seyircilerine 3 bis parçası seslendirdi. Konserin ardından basın mensupları ve imza almak isteyen sevenleri ile buluşan Brillant, daha önce İstanbul, Bodrum ve Antalya’da konserler verdiğini ancak İzmir seyircisini çok farklı, çok sıcak, Adnan Saygun’u ise akustik anlamda muhteşem bulduğunu ifade etti. İzmir’i yeterince gezemediğini ve yerel lezzetleri tadamadığı için üzüldüğünü aktaran Brillant en kısa sürede kenti keşfe çıkacağını belirtti. Son zamanlarda dünya gündeminin ve özellikle Suriye’de yaşananların kendisini çok üzdüğünü aktaran Dany Brillant, hayata ve insanlara duyduğu sevgiyi canlı tutabilmek için radyo ve televizyon açmadığını vurguladı.



BİLET BULAMAYANLAR İÇİN DEV EKRAN KURULDU



İzmir Büyükşehir Belediyesi, biletleri bir saat içinde tükenen konseri izlemek isteyenler için, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nin bahçesine dev ekran kurdu. Konseri salon dışında izleyen sanatseverler, bu hizmetten çok mutlu olduklarını ve konserden büyük keyif aldıklarını dile getirdi. Salondan ayrılan seyirciler ise bu unutulmaz bir konseri Adnan Saygun gibi büyüleyici bir ortamda izlemenin büyük şans olduğunu söyledi.



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