İzmir'de deniz, mehtap ve müzik

Büyükşehir Belediyesi'nin yürüttüğü İzmir Kıyı Tasarımı Projesi, "Günbatımı Konserleri"yle taçlandı. Şarkılarını Bayraklı Rekreasyon Alanı’ndaki yüzer platform üzerinden seslendiren Su Soley, İzmirlilere "deniz, mehtap ve müzik" üçlüsü eşliğinde keyifli bir akşam yaşattı

İzmirlilerin denizle bağını güçlendirmek amacıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülmekte olan kıyı düzenlemesi projesi çalışmaları büyük beğeni toplarken, projenin amacına uygun etkinliklerle İzmir Körfezi giderek hareketleniyor. Bu kapsamda bu yıl ikincisi düzenlenen Günbatımı Konserleri’nde Su Soley sahne aldı. Bayraklı Rekreasyon Alanı’nda yüzer platform üzerine kurulan sahnede denizden sanatseverlere seslenen sanatçı Funk, Reggae, Rock, Pop, Caz tarzlarında popüler olmuş şarkılarını söyledi. "Deniz, mehtap ve müzik" üçlüsü eşliğindeki konserde İzmirlilerin keyfine diyecek yoktu.

Günbatımı konserleri, 15 Ağustos Çarşamba akşamı Konak Vapur İskelesi’nde Light in Babylon, 29 Ağustos Çarşamba akşamı ise Bostanlı Günbatımı Seyir Terası’nda, müziğinde alternatif rock, soft rock ve nu-metal yapısı barındıran grup PERA ile devam edecek.