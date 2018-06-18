İzmir’de günbatımı konseri

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ikinci kez düzenlenen “Günbatımı Konserleri” kendine has yorumuyla yeni dönemin başarılı müzisyenlerinden Deniz Tekin’in konseriyle başladı. Bayraklı Rekreasyon Alanı’nda müzikseverlerle bir araya gelen Deniz Tekin sevilen şarkılarını İzmirliler için seslendirdi

İzmir’de günbatımı konseri
18 Haziran 2018 Pazartesi 15:36

"Günbatımı Konserleri" kapsamında birbirinden ünlü isimler, kentin farklı noktalarında konser vermeye devam edecek.  Caz ve blues müzisyenleri arasında hızlı bir yükseliş gösteren genç sanatçı Evrencan  Gündüz, bu akşam (18 Haziran'da) Göztepe Denizatı Heykel alanında,  son dönemlerin başarılı rock gruplarından  Yüksek Sadakat 19 Haziran'da Alsancak Vapur İskelesi’nde ve rock müziğin öncü kurucu gruplarından Moğollar  ise 20 Haziran'da Bostanlı Günbatımı Seyir Terası'nda saat 20.30'da sahne alacak.

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