İzmir’e “yüzen kütüphane”

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kütüphane Haftası’nı renkli etkinliklerle kutlayacak. 26 Mart-1 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek programlarla kitap okumak özendirilecek. Ahmet Piriştina Arabalı Vapuru’nda, içinde 1000'e yakın kitabın yer alacağı “Kütüphane” açılacak. Toplu ulaşımı kullanırken kitap okuyan İzmirlilere küçük sürprizler de var

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 7 günlük Kütüphane Haftası kapsamında İzmirlilere okumayı sevdirecek birçok etkinliğe imza atacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi Gönüllü Takımı üyeleri, Abla-Ağabey-Kardeş projesi aracılığıyla ders çalıştırmaya gittikleri her çocuğa kitap hediye edecek. Hafta boyunca şehrin çeşitli bölgelerinde durak raketlerinde ünlü yazar ve şairlerin söz ve dizelerine yer verilecek.



26 Mart Pazartesi saat 14.00'da Atatürk Kültür Merkezi'nde başlayacak programda, Kent Kütüphanesi'nin en çok kitap okuyan üyesi Cem Tekin’e ödül verilecek.



İzmir Büyükşehir Belediyesi Gönüllü Takımı, toplu ulaşımda 26 Mart ile 1 Nisan tarihleri arasında kitap okumayı özendirmek amacıyla “küçük sürprizler” yapacak.







Vapurda “Kütüphane” açılıyor



İzmir Büyükşehir Belediyesi 54. Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında Ahmet Piriştina Arabalı Vapuru’nda “kütüphane” de açacak. 29 Mart Perşembe günü açılışı yapılacak “Yüzen Kütüphane”de 1000'e yakın kitap yer alacak. Kitap okumak isteyen vatandaşlar, kütüphaneye ücretsiz üye olarak iki kitap alabilecek.







İki söyleşi



31 Mart Cumartesi günü saat 14.00’da Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde, Cumhuriyet Gazetesi Yazarı, Eğitimci Ceylan Adanalı “Cumhuriyetin Işığında Kitapla Sohbet” başlığı ile okurlarla bir araya gelecek.



Bu sohbetin ardından saat 15.00’da Atatürk’ün Kütüphanecisi Nuri Ulusu’nun oğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Eski Başkanı Mustafa Kemal Ulusu “Atatürk’ün Yanıbaşında” başlığı ile kitap dostlarıyla sohbet edecek.