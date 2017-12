İzmirli genç yönetmen, Cannes'da Türkiye'yi temsil edecek

‘Kristal Kamera’da birinci olan İzmirli genç yönetmenin filmi Cannes’da gösterilecek

Yaşar Üniversitesi Film Tasarımı Bölümü 3’üncü sınıf öğrencisi Doğa Çakaloz, 300 üniversite öğrencisinin başvurduğu 2. Kristal Kamera Kısa Film Yarışmasında, Cihan Ünal, Nebahat Çehre, Selçuk Yöntem gibi usta oyuncuların yer aldığı jürinin beğenisini kazanarak birinci olmayı başardı. Çakaloz, bu başarısıyla dünyanın en büyük film festivallerinden biri olan Cannes Kısa Film Festivaline katılım ve filminin gösterimi hakkını kazandı.



Türk Sinemasının geleceğine katkı sağlamak ve sektöre yeni yönetmenler kazandırmak amacıyla Marmara Forum tarafından ikinci kez düzenlenen üniversiteler arası Kristal Kamera Kısa Film Yarışmasına 300 öğrenci filmi başvurdu. İlk filmleriyle, jüriden en yüksek puanı alan 5 film eser sahibi, finale kalarak Bekir Aksoy, Bengi Öztürk, Özgür Özberk ve Eda Erol gibi ünlü isimlerle birer kısa film çekme fırsatını elde etti. Yaşar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Film Tasarımı Bölümü 3. Sınıf öğrencisi Doğa Çakaloz, iki yakın arkadaşın hikayesini anlattığı Kırıntılar isimli filmiyle 5 finalist arasında yer almayı başardı. Finalistler, büyük final için yeni birer film çekerek, birbirleriyle son kez yarıştı. Finalistlerin filmlerinde rol alacak ünlüler, jürinin yaptığı kura ile belirlenip finalde yarışacak olan yarışmacılara dağıtıldı.





‘NEREDESİN’ FİLMİ CANNES YOLUNDA



Doğa Çakaloz, final için, geçtiğimiz ay, ünlü oyuncu Bekir Aksoy ve Yaşar Üniversitesi öğrencisi Seda Er’in başrollerinde oynadığı Neredesin isimli filmini İzmir’in Bayındır ilçesinde çekti. Garson bir kızın, her gün trenle çalıştığı kafeye gelen bir adama olan hayranlık dolu ilgisini ele aldığı film, diğer 4 finalistin filmleriyle birlikte büyük ödül için yarıştı. Türk Sinemasının usta isimleri Nebahat Çehre, Cihan Ünal, Selçuk Yöntem ile Mustafa Büyüksipahi ve Selçuk Kaya’nın jüri üyeliğini üstlendiği yarışmada, Doğa Çakaloz, Neredesin filmiyle jürinin seçimiyle büyük ödülü kazanmayı başardı. Çakaloz, bu birincilikle, Cannes Kısa Film Festivaline katılım ve filminin gösterimi hakkını kazandı.





‘HERKESİN BİR HİKAYESİ VAR’



İlk yönetmenlik deneyiminde birbirinden usta isimlerin beğenisini kazanmanın ve birinciliğin gururunu yaşadığını belirten Doğa Çakaloz, “Kafamdaki düşünceleri insanlara aktarmanın güzel bir yolu olduğu için film çekmeyi tercih ettim. İnsanların günlük hayatında sürekli olan biten, ancak pek dikkate almadıkları küçük detaylarla ilgilenmeyi çok seviyorum. Herkesin her şeyin bir hikayesi olduğuna inanıyorum ve bunları insanlara göstermeyi kendime görev edindim. Filmimde de hayatın içinde her daim olabilecek ve çoğu zaman eyleme geçmediği için fark edemeyeceğimiz bir detayı insanlara aktarmak istedim” dedi. Genç yönetmen, önümüzdeki dönemlerde ise film yapımcısı olmak istediğini söyledi.