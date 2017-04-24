İzmirli genç yönetmen ödüle doymuyor

Yaşar Üniversitesi Radyo TV Sinema Bölümünden geçen yıl mezun olan genç yönetmen Ece Kınacı, ödüllerine bir yenisini daha ekledi

Yaşar Üniversitesi Radyo TV Sinema Bölümünden geçen yıl mezun olan genç yönetmen Ece Kınacı, bu yıl dokuzuncusu düzenlenen Rotary Kısa Film Festivali Rofife’nin deneysel kategorisinde, “Seabird” filmi ile birinci oldu. Kınacı, Altay Orhan ile yaptığı önceki filmleriyle de TRT Belgesel Ödüllerinde özel ödül almış, Almanya’nın Ankara Büyükelçiliği’nin “Sığınmacı, misafir, komşu” temalı kısa film yarışmasında birinci olmuş, Yeşil Ekran Kısa Film Yarışmasında da mansiyon kazanmıştı.



Genç yönetmen Ece Kınacı, daha eğitimini sürdürürken kazanmaya başladığı başarılarına yenilerini eklemeye devam ediyor. Yaşar Üniversitesi Radyo TV Sinema Bölümünden mezun olan Ece Kınacı, Seabird isimli son filmini, Mersin’in Anamur ilçesinde, baraj yapılınca su altında kalan terkedilmiş bir köyde çekti. Anlatmak istediklerini bir köylü kadın karakteri ve bir cansız manken ile sembolize ederek deneysel bir yolla izleyiciye sunan Kınacı, kurmaca, deneysel, belgesel ve animasyon olmak üzere dört kategoride 703 filmin yarıştığı 9.’su düzenlenen Rofife’de deneysel kategorisinde birinciliği kazandı.





BİR ÇATI ALTINDA



Filmin temasını anlatan Kınacı, “Bir çatı altında veya hiç bir yerde. Toplumsal gerçekler, acımasız entrikalardan beslenen insani ilişkiler, bir uyum içerisinde anlatılabilir mi sorusundan yola çıktım. Hepimiz birsek, bir taneysek, arada kalmış kimlikler, benlikler, bilinçler nedir sorusunu sormak istedim. En iyisini yapmak ile isteneni yapmak arasında, seçim yapmaya çalışırken hiçbir şey yapmamak ile sonuçlanan duygu durumu anlatmaya çalıştım. Çokuz, farklıyız, benzersiz ve özensiziz ama varız. Tüm farklılıklarımıza karşın aslında aynı olduğumuzu aktarmak istedim” dedi.





ÖDÜLLERİ ÇOK



Daha öğrenciyken Altay Orhan ile birlikte çektikleri ve büyük kente göçle gelen 5 kadının hikayesini anlattıkları “Tepedeki 5 Kadın” TRT Belgesel Ödülleri’nde Özel Ödül, Almanya’nın Ankara Büyükelçiliği’nin düzenlediği “Sığınmacı, misafir, komşu” temalı kısa film yarışmasında küçük yaşta göçle İzmir’e gelen Diyarbakırlı bir kadın ile Suriyeli sığınmacı komşusunun hikayesini anlatan ‘Komşu’ adlı kısa filmiyle birinci olan, Tuz Gölünden Tuz Çölüne isimli filmleriyle de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Türkiye Çevre Koruma Vakfı ve NTV’nin birlikte düzenledikleri Yeşil Ekran Kısa Film Yarışmasında mansiyon kazanan Kınacı, deneysel ve belgesel film çekmeyi sürdüreceğini anlattı.