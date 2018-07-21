İzmirli kadının gücü: ÂLÂ

Yönetmen Mert Arı, İzmir'in hayal gücünün sınırı olmadığına değinerek, 'Doğruyu söylemek gerekirse sanatın koltuğu İstanbul ama tacı İzmir. İzmir aşık olduğum bir şehir, insanlarının sanata olan sevgisi ve ilgisi yaptığınız işe aşık olmanıza nedendir. Bu mesleği bana sevdiren şehirdir İzmir' ifadesini kullandı

Gamze Geçer- İzmir'li bir kadın üzerine kurulan ÂLÂ dizisi Eylül ayında tv dizisi olarak karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. İstanbul'da çekilen dizi İzmirli bir kadını merkezine alıyor.

Dizinin İzmirli bir kadının üzerine kurulduğuna değinen yönetmen Mert Arı, 'ÂLÂ İzmirin tarifi adeta dik duruşu, dominant yapısı, özgürlükçü ruhu, sert mizahçıyla tam anlamıyla bir İzmir kadını. Dizi dağılan bir ailenin kaderle olan savaşını anlatıyor. Farklı 16 karakterin gizli sırlarıyla sürekliliği sağlanıyor. Her bölümü ayrı bir merak konusu olan, her bölümü ayrı bir karaktere yer verilen alışılagelmiş projelerden farklı, adeta tüm şehirlerden farklı olan İzmir gibi. Dizide Emre Kerem Ketenci, Metin Keçeci, İlhan Karamanoğulları, Ali Bulut, Tülay Bulut, Begüm İlayda Koç gibi yetenekli isimler yer alırken İzmir'den Ceren Yılmaz rol aldı' şeklinde konuştu.

İnsanların yaptığı, sizi aşık eder

İnsanlardan destek noktasında beklenti içinde olmadığını vurgulayan Arı konuşmasına şu şekilde devam etti, 'Biz bu yola çıktığımızda karşılaşacağımız en büyük zorluğun insanların bize güvenmeyip bizi red edecekleri olmasıydı. Çünkü biz en başta kendimizi biliyorduk, biz daha önce başarılı yapıtlar ortaya koyan bir yapım şirketi değildik. Bu sektörün tüm zorluklarına rağmen inancımızı umudumuzu ve azmimizi kaybetmemeyi kendimizi şartlamıştık. Gittiğimiz her kapı bizi nazikçe reddetse de bir gün bu işin gerçekleşeceği umuduyla asla pes etmeyi düşünmedik. Daha sonrasında bize destek olmak isteyen hiç kimseyi bulamasak da tüm kapıları ve tüm şartları tekrar tekrar zorlayama karar vermiştik, her projede olduğu gibi 1. ay 2. ay 3. ay azim ve hırsla devam eden destek arayışımız olumlu hiçbir cevap alamadığımızdan, içimizdeki bazı isimler inancını ve umudunu yavaş yavaş kaybetmeye başlamıştı. Fakat dik durmalarının gerektiğini ve hala olumlu cevap olmadığına göre yeteri kadar zorlamadığımızı, çaba ve emek sarf etmediğimizi, eğer ki yeterince zorlanırsa bu iş başarıyla sonuçlanacağına birbirimizi ikna etmiştik ve gruptan kim inancını kayberse diğer ekip üyeleri tarafından kaybedilen umut duygusu geri kazandırıldı. Biz zorladıkça umut ışığının yavaş yavaş yansımaları, gittiğimiz bu başarı yolunda önümüzü aydınlattı. 7 ayın sonunda emeklerimizin ve çabamızın cevabını yavaş yavaş gelen geri dönüşlerle alarak, bu işin olacağına inandık. Doğruyu söylemek gerekirse sanatın koltuğu İstanbuldur ama tacı İzmirdir şahsım olarak aşık olduğum bir şehir, insanlarının sanata olan sevgisi ve ilgisi yaptığınız işe aşık olmanıza nedendir. İzmirin hayal gücünün sınırı yoktur ve bu mesleği bana sevdiren şehirdir İzmir.'

İnternet çalışması

Yeni çekecekleri dizi fikrinin nasıl ortaya çıktığını anlatırken Arı, 'İnternet projesi olarak düşünüyoruz fakat bu YouTube değil. Ülkenin önde gelen TV kanallarıyla görüşme içerisindeyiz. fakat bunu şu an söylemek yanlış olur, kesin karar açıklandığında bunu ilk siz duyarsınız' dedi.