İzmirli öğrencler fizy finalinde 2 ödül aldı

fizy 20. Liseler Arası Müzik Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu

İzmir'i 6 lisenin temsil ettiği finalde, İzmir Anadolu Lisesi ve İzmir Özel TAKEV Anadolu ve Fen Lisesi öğrencileri ödül aldı. Türkiye'nin en köklü gençlik organizasyonu fizy 20. Liseler Arası Müzik Yarışması'nın büyük finali gerçekleşti. Açılışı Türk Sineması'nın Sultan'ı Türkan Şoray'ın yaptığı ödül töreninde, liseli genç müzisyenler, hayranı oldukları ünlülerle aynı sahneyi paylaşma imkanı da elde etti.



İzmir Özel takev Anadolu ve Fen Lisesi öğrencileri yarışmanın 'Orkestra' dalında üçüncü olarak 2000 TL'lik para ödülünü alırken, İzmir Anadolu Lisesi'nden Baran Kay ise; 'Erkek Solist' dalında ikinci olarak 2000 TL ödülün sahibi oldu. Baran Kay ödülünü usta sanatçı Fuat Güner'den alırken, Özel Takev Anadolu ve Fen Lisesi öğrencileri ise sanatçı Turhan Yükseler ve Turkcell Strateji Direktörü Ayşem Ertopuz'dan aldı. İzmir'i finalde temsil eden diğer okullar şöyle: İzmir Atatürk Lisesi, Balçova Anadolu Lisesi, Cihat Kora Anadolu Lisesi, Özel Işıkkent Anadolu Lisesi



