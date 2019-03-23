İzmirli opera sanatçısı Teyfik Rodos'un İtalya seferi

İzmir Devlet Opera ve Balesi Solist Sanatçısı Teyfik Rodos, İzmir Devlet Senfoni Orkestrası Şefi Hakan Şensoy yönetimindeki Grosseto Senfoni Orkestrası ile İtalya'nın Orbetello ve Torino şehirlerinde Mozart'ın Konser aryalarını seslendirecek. 24 ve 26 Mart tarihlerinde gerçekleşecek olan konserlerde ayrıca Grosseto Senfoni Orkestrası Mozart operalarından uvertürler ile izleyici ile buluşacak.

İzmir Devlet Opera ve Balesi Solist Sanatçısı Teyfik Rodos'un, geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Şefi Rengim Gökmen yönetimindeki Karşıyaka Oda Orkestrası (KODA) ve Porto Filarmonica ile Portekiz'in Porto şehrinde iki kez gerçekleştirdiği Mozart'ın Konser Aryalarının üçüncüsünü bu yıl İtalya'da gerçekleştiriyor. Ünlü Bas Teyfik Rodos, İtalya'daki Grosseto Senfoni Orkestrası'nın daveti üzerine İzmir Devlet Senfoni Orkestrası Şefi Hakan Şensoy yönetimindeki orkestra ile Mozart'ın 5 önemli eserini seslendirecek. Konserin ikinci bölümünde Grosseto Senfoni Orkestrası'nın Mozart operalarından üvertürler ile sanatseverlerle buluşacağı İtalya'daki konserin ilki 24 Mart tarihinde Orbetello, ikincisi ise 26 Mart tarihinde Torino şehirlerinde olacak.

10 Nisanda Mersin Uluslararası Festivalinin açılış konserinde aynı repertuarla Festival Orkestrası ile sanatseverlerle buluşacak olan sanatçı, Mozart Konser aryaları serisine yurt dışı konserleri ile devam edeceğini söyledi.