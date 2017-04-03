İZSU'nun 30. yaşı kutladı

İZSU Genel Müdürlüğü’nün 30. kuruluş yıldönümü, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde “Üç Mehmed’in Dansı” gösterisi ve “İzmir’in Suyla Gelen Kültürü” adlı fotoğraf sergisiyle kutlandı

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, 30. kuruluş yıldönümünü “Üç Mehmed’in Dansı” isimli gösteri ile kutladı. Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuarı Türk Halk Oyunları Bölümü’nün hazırlayıp sunduğu gösteri, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’ni dolduran İzmirlilere keyifli bir gece yaşattı. Gösteriden önce, İzmir Büyükşehir Belediyesi Fotoğraf Sanatı Kulübü’nün çektiği fotoğraflardan oluşan “İzmir’in Suyla Gelen Kültürü” konulu fotoğraf sergisi açıldı.







Bu gurur hepimizin



Törende kısa bir konuşma yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Kocaoğlu “Ben göreve geldiğimde, İZSU 110 bin hektardan sorumluydu. Hemen bir ay sonr, sorumluluk alanımız 550 bin hektara çıktı. Bugün 1 milyon 780 bin hektarlık alandan sorumluyuz. Bütün hemşerilerimize arıtılmış ve 24 saat kesintisiz, sağlıklı, içilebilir su veriyoruz. Arıtma ve çamur kurutma tesisleri ile çevre yatırımlarında çok özel bir yerdeyiz. ‘Büyük Körfez’ projemiz var, yani yüzülebilir bir körfez hedefliyoruz. Tüm bu çalışmalar için İZSU’daki çalışma arkadaşlarıma İzmir halkı adına teşekkür ediyorum” dedi.



İZSU Genel Müdürü Fügen Selvitopu da konuşmasında, 1 Nisan 1987’de faaliyete geçen kurumun, gelecek nesillere yaşanacak bir çevre bırakma hedefiyle çalıştığını ve bu alanda Türkiye’ye örnek işler gerçekleştirdiğini söyledi.







Minik ressamlara İZSU ödülü



İZSU’nun 30. yıl töreninde, ilk ve ortaokullarının katıldığı “İklim Değişikliği” konulu resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri de verildi. İlkokul kategorisinde İlhan Onat İlkokul'ndan Sedef Nakuz, Çeşmealtı Perihan Mahmut C. Demirgüreş İlkokulu'ndan Eylül Şenel, Menderes İlkokulu'ndan Berdan Ekin Açığ ve Beydağ Yeşiltepe İlkokulu’ndan Hatice Nur Kuzu'ya, Ortaokul kategorisinde ise Nevvar Salih İşgören Ortaokulu'dan Melisa Miray Özen, Menderes Bayrak Ortaokulu'ndan Müberra Melike Yalçın, Bayraklı Sabiha Ahmet Tabak Ortaokulu’ndan Ece Yumkday ve Buca Çakabey İmam Hatip Ortaokulu'ndan Meryem Busenur Sakallı'ya ödüllerini Başkan Aziz Kocaoğlu ve Genel Müdür Fügen Selvitopu verdi.







Etkinlikler sürüyor



İZSU’nun 30. yıl kutlamaları çerçevesinde sahnelenen “Üç Mehmed’in Dansı” adlı gösteri, 7 Nisan Cuma günü saat 20.00’de Ödemiş Belediyesi Kültür Merkezi’nde, 12 Mayıs 2017 Cuma saat 20.00’de Bergama Belediyesi Kültür Merkezi’nde, 17 Mayıs 2017 Çarşamba saat 20.00’de de Selçuk Belediyesi Açık Pazar alanında sahne alacak.

İZSU Genel Müdürlüğü çalışanlarının kurduğu ‘Türk Halk Müziği” korosu İZSU’nun 30. yıl etkinlikleri kapsamında 11 Nisan’da saat 20.00’de Narlıdere Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi’nde, 27 Nisan 2017 Perşembe günü saat 20.00’de İsmet İnönü Kültür Merkezi’nde, 5 Mayıs 2017 Cuma günü saat 20.00’de de Tire Belediyesi Kültür Salonu’nda konser verecek.





“Suyun İzmir’de serüveni”



30. yıl etkinlikleri kapsamında 21 Nisan 2017 Cuma günü saat 14.00’de Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi’nde “Suyun İzmir’de Serüveni” konulu sergi açılacak. 10 Mayıs 2017 Çarşamba saat 18.00’de Çetin Emeç Sergi Salonu’nda İzmir Büyükşehir Belediyesi Fotoğraf Sanatı Kulübü’nün “İzmir’in Suyla Gelen Kültürü” isimli fotoğraf sergisi 9 Haziran’a kadar açık kalacak.



Uluslararası kongre geliyor



6 bin fidanlık İZSU 30. Yıl Hatıra Ormanı, İZSU Genel Müdürlüğü bünyesinde futbol turnuvası, İzmir Enternasyonal Fuarı’nda 30. yıla yönelik İZSU standı ve 2017 yılı Kasım ayında Fuar İzmir’de “Akıllı Şehirlerde Su Yönetimi” temalı uluslararası kongre planlanan diğer etkinlikler arasında yer alıyor.