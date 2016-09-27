İngiliz kökenli aktör genellikle aksiyon dolu filmler ile sevenlerinin karşısında yer almaktadır. Bunların yanı sıra mükemmel vücudunuz ise daha önceden yaptığı yüzücülük hobisine borçlu diyebiliriz. Özellikle dövüş sahnelerinin vazgeçilmez yüzü olmuştur. Şimdi ise sizlerle Jason Statham’ın bu zamana kadar gelmiş geçmiş en iyi 3 aksiyon filmleri serisini tanıtacağız.

İtalyan İşi

Daha önceden birçok suçtan dolayı poliste kabarık bir dosyası bulunan hırsızlar bu sefer dahice bir plan yaparak Amerika’daki gelmiş geçmiş en büyük mücevher hırsızlığına imza atmaya karar verirler. Bu durumda ise onlar için gereken her alanda kullanılabilen özellikle iç mekanlara kadar girebilen araçlar yapmaktır. Hd film izle seçeneği ile sunulan filmde ise birbirinden farklı MINI COOPER marka araçları görmeniz mümkün olacaktır. Aksiyonun bir dakika bile olsun eksilmediği filmde Jason Statham’da bir hırsız rolündedir. Kaçış planı ise trafiği birbirine katmak ve küçük seri araçları ile olay yerinden hızla uzaklaşmaktır.

Banka İşi

Başrollerini Saffron Burrows ile paylaştığı Banka işi filminde ise 35 sene kadar önce gerçekleşen bir soygunu idol alarak bir banka soymaya kalkışan 4 hırsız bu seferde banka kasasına ulaşabilmek için tünel kazmaktan yolu havaya uçurmaya kadar birçok farklı yöntem deneyeceklerdir. Güncel film izle diyenler için biraz eski bir seçenek olsa da aksiyon ve tazeliğini hala koruduğunu şiddetle tavsiye edebiliri.

Taşıyıcı

Onun sadece bir görevi var. Verilen paketi belirttiği süre içerisinde müşteriden alarak teslimat adresine götürmektir. Fakat bu süreçte her zaman yasa dışı paketlerin taşınması ve bunu sorgulamaması istenmiştir. Doğal olarak bu paketleri taşırken içindeki belanın da bir anda kendisini ortasında bulmaktadır. Bazen bir kalp, bazen ise canlı bir paketi teslim etmek zorundadır. Taşıyıcı serisi günümüzde ise hala yeni serileri çekilerek sürekli olarak devam etmektedir. Tüm serileri izlemeyenler için herhangi bir filmi izlemesi fark etmeyecektir sebebi ise her filmin ayrı bir konuya sahip olmasıdır.

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