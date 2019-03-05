Jazz Virtuoso Duo konseri 45 dk. uzattı

İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı'nın (İKSEV), İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlediği 26. İzmir Avrupa Caz Festivali, Jazz Virtuoso Duo'yu ağırladı. İzmir İtalya Konsolosluğu işbirliği ile gerçekleşen konserde saksafon sanatçısı Gianni Oddi ve piyanist Alessandro Bonanno'dan oluşan Jazz Virtuoso Duo, sahnede fırtına gibi esti.

90 dakika olarak anons edilen konser, AASSM Küçük Salonu tamamen dolduran dinleyicilerin sanatçıları, sanatçıların kendilerini coşkuyla alkışlayan dinleyicilerini bırakamaması nedeniyle 135 dakika sürdü. Oddi ve Bonanno, Aşık Veysel'in Kara Toprak ve hemen arkasına bağladıkları sevilen Sinop Türküsü Ben Giderim Batum'a ile gönülleri fethetti. Tenor ve soprano saksafonda Gianni Oddi ve piyanoda Alessandro Bonanno'nun gerçek birer virtüöz olduklarını kanıtlayan unutulmaz konseri İtalya'nın yeni İzmir Konsolosu da İKSEV Yönetim Kurulu Başkanı Filiz Eczacıbaşı Sarper, Festival

Danışmanı Francesco Martinelli ve diğer konuklarla birlikte izledi.

Irina Sarbu Band geliyor

26. İzmir Avrupa Caz Festivali'nin üçüncü konserini olağanüstü bir vokal olarak tanınan İrina Sarbu ve grubu yapacak. Böylece 7 Mart 2019 Perşembe akşamı 20.00'de AASSM Küçük Salon, benzerine az rastlanır bir konsere tanıklık edecek. Sahnede sesiyle devleşen Irina Sarbu, arkadaşları Puiu Pascu (piyano), Ciprian Parghel (kontrbas) ve Tudor Parghel (davul) ile eşsiz ve orijinal yorumlarıyla 15 yıllık ortak deneyimlerini dinleyenlerine sunacak. İstanbul Dimitrie Cantemir Romen Kültür Merkezi işbirliği ile sahneye gelecek Irina Sarbu Band, caz, etnik caz, samba, bossa nova, Arjantin tango, Rumen müziği, Fransız müziği ve folklor gibi müzik türlerinden oluşan geniş repertuarlarından özel bir seçkiyi 26. İzmir Avrupa Caz Festivali dinleyicilerine sunacak.