Kadın öğretmenler şiddete karşı sahnede

Kadına Şiddet ve Çocuk İstismarına çekmek isteyen kadın öğretmenler Türkiye'de yaşanan kadına şiddet olaylarından ilham alan 'Kına Yakın' oyunu ile bu kez şiddete sanat yolu ile 'Dur' dedi.

'Kına Yakın, Bazı Geceler Ölümcüldür' adlı tiyatro oyununu sahneye koyan Lugo Kids Eğitim Kurumları öğretmenleri izleyenleri duygulandırdı. Deniz Baykal Kültür Merkezi'nde sahnelenen oyunda tarihe kazınan kadın cinayetlerini duygusal bir canlandırma ile sahneye koyan kadın öğretmenler tiyatroculara taş çıkardı. Lugo Kids Eğitim Kurumları öğretmenlerinden Derya Tüzün'ün yazdığı oyunda tamamı gerçek yaşanmış hikayeler sahneye konuldu.

Geliri Filizler'e

Lugo Kids Eğitim Kurumları Kurucusu Canan Tiryakil, ülkemizde kadına uygulanan şiddetin her geçen gün arttığını belirterek buna dur demenin en etkili yolunun eğitim olduğuna inandığını söyledi. Tiryakil sadece kadınlara değil çocuklara da şiddetin devam ettiğini de sözlerine ekleyerek "Amacımız kadına, çocuğa yönelik şiddete eğitim ve sanat yoluyla dur demek. Bu oyun o anlamda çok önemli ve değerli. Sahneye gönüllü olarak çıkan öğretmenlerimize ve bize destek olan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Oyundan elde edilen gelirin ise Karşıyaka'nın Filizleri Projesi kapsamında genç kızların eğitim masrafları için bağışlanacağını da sözlerine ekleyen Tiryakil, sosyal projelerinin devam edeceğini söyledi.