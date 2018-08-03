Kalben İzmir'de konser verdi

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Tarihi Havagazı Fabrikası’nda düzenlediği çim konserlerinde akustik performansı ile son döneme damga vuran şarkıcı ve söz yazarı “Kalben” sahne aldı. Büyük ilgi gören konserde genç yıldız, sevilen şarkılarını İzmirli hayranlarıyla birlikte söyledi

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve yaz akşamlarına farklı bir soluk getiren geleneksel “Çim Konserleri” Ağustos ayında tüm hızıyla devam ediyor. Tarihi Havagazı Fabrikası’nda düzenlenen konserlerde İzmirliler sevilen sanatçıları çimler üzerinde dinleme şansı buluyor. Kendine has yorum tarzıyla yeni dönemin sevilen ismi Kalben de “Çim Konserleri”nin konuğu oldu. İzmirliler’in büyük ilgi gösterdiği konserde sanatçı birbirinden güzel şarkılarını hayranlarıyla birlikte seslendirdi. Kalben’in en çok dinlenilen “Saçlar”, “Sadece” ve “Haydi Söyle”ye hep bir ağızdan eşlik eden İzmirliler, sanatçının m&uu ml;thiş performansından oldukça etkilendi. Sahnedeki rahat hali, her şarkı arasında seyirciye hitap etmesi ile İzmirliler’in kalbine dokunan Kalben, İzmir’e geldiğinde çok heyecanlandığını, insanların da bu kentte "İzmir gibi özgür" olduğunu söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Çim Konserleri serisinde, Türkçe rock müziğin efsane isimlerinden Feridun Düzağaç 9 Ağustos, etnik halk ve folk müzik öğeleri ile elektronik, funk ve modern Avrupa müziğinin harmanını çok iyi yapan grup Baba Zula 16 Ağustos, son zamanlarda alternatif alanda cover parçalarıyla güzel bir çıkış yapan Melek Mosso ise 30 Ağustos’ta Havagazı Fabrikası’nda sahne alacak.