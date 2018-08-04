Karabağlar'da konser coşkusu

Karabağlar Belediyesi tarafından düzenlenen Mustafa Özarslan ve Grup Çığ Konseri'ne İzmirliler büyük ilgi gösterdi. Muhteşem konserde vatandaşlar sanatçının seslendirdiği parçalarla coştu

Karabağlar Belediyesi Uzundere Rekreasyon Alanı'nda İzmirlilere unutulmaz bir gece yaşattı. Amfi Tiyatroda gerçekleşen açık hava konserinde vatandaşlar Sanatçı Mustafa Özarslan ve Grup Çığ'ın seslendirdiği türkülerle coştu. Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri ve muhtarların da katıldığı türkü gecesinde binlerce vatandaş usta sanatçının seslendirdiği parçalara eşlik etti.

Türk Halk Müziği'nin usta sesi Mustafa Özarslan'ı ve Grup Çığ'ı verdikleri muhteşem konserden dolayı teşekkür eden Selvitopu, "Bizler hurafelerin esiri olmayacağız. Bizler sanatın, kültürün, romanın, şiirin ve türkülerin esiri olacağız" dedi.

Karabağlar Belediyesi ve İzmirli vatandaşlara teşekkürlerini sunan Özarslan'a güzel gece için teşekkür çiçeği veren Başkan Selvitopu, ayrıca sanatçıyla beraber "Bir Ay doğar" adlı parçaya eşlik etti.