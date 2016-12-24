Karabatak ile pelikan fotoğrafıyla birinci oldu

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin İzmir Kuş Cenneti’ni tanıtmak amacıyla bu yıl ikinci kez düzenlediği “Ulusal Foto Safari” fotoğraf yarışmasında dereceye girenler ödüllerini törenle aldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar İzmir Şube Müdürlüğü (DKMP) ile İzmir Kuş Cennetini Koruma ve Geliştirme Birliği (İZKUŞ) işbirliğinde düzenlenen “Kuşlar ve Memeliler” konulu ulusal foto safari yarışması ödülleri törenle sahiplerini buldu. Birinci eserin sahibi Selma Kılıçaslan'a ödülünü İzmir Büyükşehir Belediyesi Koruma Kontrol Dairesi Başkanı Yıldız Devran, ikinci eser sahibi Oğuz Altun'a ödülünü Doğa Koruma ve Milli Parklar Sulak Alan Şube Müdürü Mehmet Uzuner, üçüncü eserin sahibi Turgut Ege'ye ise İzmir Kuş Cennetini Koruma ve Geliştirme Birliği Birlik Müdürü Dr. Tamer Seyis verdi.





Birincilik karabatak ile pelikana



Değerlendirme sonucunda “Karabatak ve Pelikan” fotoğrafıyla Selma Kılıçarslan birinci, “Flamingo” fotoğrafıyla Oğuz Altun ikinci, “Maskeli Ötleğen” fotoğrafıyla da Turgut Ege üçüncü oldu. Çağlar Güngör, Kumral Kepkep, Osman Can Altan, Cahit Ağcal, Ertan Daş, Özkan Özmen ve Uğur Yavuz mansiyon ödülü almaya hak kazandı.

Saygın Karayavuz, Selami Oral, Derviş Önder Kahraman, Mahmut Serdar Alakuş, Yılmaz Kalpalp, Mehmet Akif Gökyokuş, Osman Can Altan, Ertan Daş, Bora Şahin, Serkan Eğrilmez, Özkan Özmen,Uğur Yavuz ve Hasan Akay’ın fotoğrafları ise sergilenmeye değer bulundu. Eserlerin 26 Aralık Pazartesi gününe kadar Konak Pier AVM’de sergileneceği bildirildi.





130 eser katıldı



Tehlike altındaki çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapan ve dünyanın sayılı kuş sulak alanlarından olan İzmir Kuş Cenneti foto safari yarışmasına 130 eser katıldı. 130 fotoğraf arasından ilk 3 derece ile 7 mansiyon ve 15 sergilenmeye değer eserler belirledi. Yarışmanın jüri üyeleri ise Yaban Hayatı Gözlemcisi-Doğa Fotoğrafçısı Okyay Bulut, Yaban Hayatı Gözlemcisi-Doğa Fotoğrafçısı Serhat Tigrel, Yaban Hayatı Gözlemcisi-Doğa Fotoğrafçısı Dr. Zafer Kurnuç, Yaban Hayatı Gözlemcisi-Doğa Fotoğrafçısı Ömer Furtun, Yaban Hayatı Gözlemcisi-Doğa Fotoğrafçısı Ömer Necipoğlu, Yaban Hayatı Gözlemcisi-Doğa Fotoğrafçısı Dr. Bülent Öztürk, DKMP İzmir Şube Müdürlüğü Mühendisi Murat Aslanapa ve Birlik Müdürü Dr. Tamer Seyis ile İzmir Veteriner Hekimler Odası Başkanı H.Gökha n Özdemir, Ege Üniversitesi Tabiat Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi Koruma Biyologu Yrd. Doç. Dr. Ortaç Onmuş ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Tanıtım Fotoğrafçısı Emirali Kokal.