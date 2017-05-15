KARBEM'de çocuklar için şenlik

Karabağlar Belediyesi tarafından düzenlenen KARBEM Aydın Eğitim Merkezi Çocuk Şenliği renkli görüntülere sahne oldu. Düzenlenen atölye çalışmaları, fotoğraf ve mask sergisi, tiyatro, kukla gösterileri ve müzik dinletisi ile çocuklar iki saat boyunca eğlendi

Karabağlar Belediyesi Eğitim Merkezi (KARBEM) tarafından Aydın Mahallesi'nde bulunan Eğitim Merkezi'nde bu yıl ikincisi düzenlenen Çocuk Şenliği'ne, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, başkan yardımcıları, meclis üyeleri, muhtarlar, çok sayıda veli ile öğrenci ve öğretmen katıldı.



Etkinliklerde yüz boyama, resim atölyesi, fotoğraf ve mask sergisi ile öğrencilerin yaptıkları tiyatro ve müzik gösterileri de büyük beğeni topladı. Aldıkları müzik ve tiyatro eğitimlerini büyük bir başarı ile sunan çocuklar davetlilerden alkış aldı. Kukla gösterileri beğeni topladı.



İlk konuşmayı yapan KARBEM yetkilisi Hakkı Karadeniz, bilim ve teknolojinin önemine değindi ve bilime ve teknolojiye ulaşmak için bilgiye ulaşılması gerektiğini söyledi. Karadeniz ayrıca KARBEM'de eğitim alan çocukların geçtiğimiz yıl ve bu yılki sınavlarda başarı yakaladıklarını ifade ederek etkinlikte emeği geçen Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu ve velilere teşekkür etti.

Başkan Muhittin Selvitopu ise öğrencilerin ne kadar bilgili, donanımlı yetişirse ülkemize o kadar katkı vereceklerini hatırlatarak, 'Hepimizin hedefi daha güçlü ve her alanda gelişmiş bir Türkiye. Dünya ile yarışan bir Türkiye'yi hedefliyoruz. Bu ancak bilimle, akılla, öğrenmekle olur. Öğrenmeden dünya ile yarışamazsınız. O yüzden eğitim Karabağlar Belediyesi açısından çok çok önemli. Sadece Aydın Eğitim Merkezi'nde değil, Karabağlar'ın diğer semtlerinde de bu merkezleri açarak dar gelirli ailelerimizin yanında olmak istiyoruz' diye konuştu.





