Kardeş Türküler'den yeni albüm

Kardeş Türküler, 6 yıl aradan sonra yeni albümü "Yol"u müzikseverlerle buluşturacak

Anadolu, Mezopotamya, Kafkasya ve Balkan coğrafyasından geleneksel şarkıları kendine özgü bir üslupla yorumlayan Kardeş Türküler grubunun yeni albümleri “Yol” Eylül ayında piyasaya çıkacak. Boğaziçi Gösteri Sanatları Topluluğu’nun (BGST) da desteğiyle hazırlanan ve Kalan Müzik etiketiyle dinleyicilerle buluşacak albümde Türkçe, Kürtçe, Arapça, Romeika, Ermenice, Çerkesçe ve Boşnakça şarkılar yer alıyor.



Kardeş Türküler’in son albümü “Çocuk (H)aklı”, 2011 yılında yayımlanmıştı.