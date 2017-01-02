Karlar Kraliçesi 3 - Ateş ve Buz Şubat'ta vizyona girecek

Animasyon dünyasının sevilen serilerinden "Karlar Kraliçesi" adlı filmin üçüncü halkası "Ateş ve Buz", 24 Şubat'ta sinemaseverlerle buluşacak

Yönetmenliğini Aleksey Tsitsilin'in üstlendiği filmin senaryosunu Tsitsilin'in yanı sıra Robert Lence, Alexey Zamyslov, Andrey Korenkov yazdı.



Orijinal adı "Snezhnaya koroleva 3. Ogon i led" olan filmin yapımcılığını ise Yuriy Moskvin ve Vladimir Nikolaev üstlendi.



Rus yapımı, aile ve macera türündeki film, animasyon türü sevenleri sinema salonlarına çekmeyi hedefliyor.



Filmin konusu ise şöyle:



"Karlar Kraliçesi ve Karlar Kralı'nı kahramanca alt etmesine rağmen Gerda hala aradığı huzuru bulamamıştır. Hayali bir zamanlar Kuzey Rüzgarı'nın kendisinden ayırdığı anne ve babasını bulmak ve ailesini tekrar bir araya getirmektir. Gerda ve arkadaşları bu amaç uğruna zorlu bir yolculuğa çıkarlar. Ancak karşılarına pek çok engel çıkacaktır. Yolculuk sırasında tarihi Ateş ve Buz Taşı'nı keşfederler. Bu andan itibaren hiçbir şey planladıkları gibi gitmeyecektir."



