Karşıyaka Belediye Tiyatrosu’ndan yeni oyun

Karşıyaka Belediye Tiyatrosu, 22. sanat yılını kutladığı bu sezonda yeni bir oyunu daha sahneye taşıyor. Sezonun yetişkin oyunu “Savaş İkinci Perdede Çıkacak”, ilk kez 23 Aralık Cumartesi akşamı izleyicilerle buluşacak

Aralıksız 22 yıldır kentin kültür ve sanat yaşamına katkı sunan Karşıyaka Belediye Tiyatrosu, 2017-2018 sezonunda da birbirinden güzel oyunlarla tiyatroseverlerin karşısına çıkıyor. Yeni dönemin yetişkin oyunu “Savaş İkinci Perdede Çıkacak” için hazırlıklarını tamamlayan topluluk, ilk gösterimi 23 Aralık Cumartesi akşamı gerçekleştirecek. Ziya Gökalp Kültür Merkezi’nde saat 20.00’de başlayacak oyun, sezon boyunca her cumartesi aynı yer ve saatte izleyicilerle buluşmaya devam edecek.



HERKES İÇİN TİYATRO



Karşıyaka Belediye Tiyatrosu, büyük ilgi gören çocuk oyunları “Ali Baba ve Kırk Haramiler” ile “Çirkin Ördek Yavrusu”nu da her hafta sonu sergilemeyi sürdürecek. Yine çok sevilen oyunlar “Yanık Zaman Madımak” ve “Ay Dede’yi Kim Çaldı?” ise yeni yılın ilk aylarında belirli tarihlerde sahneye taşınacak. Topluluk, toplam 5 oyunla sezon sonuna kadar her yaştan izleyicilere tiyatro şöleni yaşatmaya devam edecek.



KARŞIYAKA’NIN SANAT ÇINARI



Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar “Kültür ve sanat kenti Karşıyakamızda, tiyatroya büyük önem veriyoruz. Karşıyaka Belediye Tiyatrosu gibi 22 yıllık bir çınara sahip olmanın avantajı ile de bu alandaki başarımızı her geçen gün arttırıyoruz. Türk Tiyatrosu’na önemli kazanımlar sağlıyoruz. Bu başarıya yakışan ve çıtayı daha da yükseğe çektiğimiz yeni sezonda, başta çocuklar olmak üzere tüm tiyatroseverleri oyunlarımıza bekliyoruz” dedi.