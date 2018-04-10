Karşıyaka Çocuk Müzesi dünyaya açıldı

Karşıyaka Belediyesi tarafından kurulan, Türkiye’nin ilk Evrensel Çocuk Müzesi ve Eğitim Kampüsü, ‘Hands-On Uluslararası Çocuk Müzeleri Birliği’ne kabul edildi. Başkan Akpınar “45 ülkeden müzeler arasında yer aldığımız bu üyelikle Karşıyakamızı dünya vitrinine çıkaracak, uluslararası işbirlikleri kuracağız” dedi

Alanında Türkiye’nin ilk ve dünyanın ‘Evrensel Değerler’ temalı tek Çocuk Müzesi’ni kuran Karşıyaka Belediyesi, çalışmalarını uluslararası boyuta taşıyacak. Bu amaçla, ‘Hands-On Uluslararası Çocuk Müzeleri Birliği’ne katılan Karşıyaka Evrensel Çocuk Müzesi ve Eğitim Kampüsü, 45 ülkeden üye müzelerle işbirliği yapma imkanı bulacak.



EN NİTELİKLİ HİZMET



Dev dinozor maketleri, çeşitli hayvan replikaları, eğitim adaları ve sergi alanlarıyla büyük beğeni kazanan ve ziyaretçi sayısı 7 ayda 200 bine yaklaşan Karşıyaka Evrensel Çocuk Müzesi, birlik üyesi müzeler ile çalışmalarını paylaşacak. Aynı zamanda, bu müzelerdeki iyi uygulama örnekleri de takip edilecek. Çocuklara uluslararası düzeyde; en nitelikli bilim, eğitim ve eğlence ortamının sağlanmasına yönelik çalışmalar yapılacak. Bir yandan da hem Karşıyaka’nın hem de Çocuk Müzesi’nin dünya çapında tanıtımına önemli katkılar sağlanacak.



HER ŞEY ÇOCUKLARIMIZ İÇİN



Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar “Amacı çocuk müzeleri arasında bir iletişim ağı oluşturmak, çocuk müzelerinin içeriklerini bilimsel bakımdan desteklemek olan ‘Hands-On Uluslararası Çocuk Müzeleri Birliği’ sayesinde çalışmalarımızı dünya vitrinine taşıyacağız. Bir yandan örnek olurken, bir yandan da başarılı uygulamaları örnek alacağız. Üretken, farkındalığı gelişmiş ve bilimle iç içe nesiller yetişmesine hizmet edebilmek için daima vizyonumuzu geliştirecek, çocuklarımıza en güzel hizmetleri sunmaya devam edeceğiz” dedi.