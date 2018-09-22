Karşıyaka'da iki muhteşem konser

Karşıyaka Belediyesi Bostanlı Suat Taşer Sanat Merkezi, bu hafta iki özel konsere ev sahipliği yapacak. 24 Eylül'de 'Sanat Güneşimiz Zeki Müren', 25 Eylül'de ise KODA'dan 'Yaza Veda' konserleri, ücretsiz olarak müzikseverler ile buluşacak

Karşıyaka'da iki muhteşem konser
22 Eylül 2018 Cumartesi 13:41

Unutulmaz Türk Sanat Müziği Sanatçısı Zeki Müren'in 22. ölüm yıl dönümü anısına düzenlenen konser, 24 Eylül Pazartesi günü saat 20.30'da başlayacak. İzmir Kültür ve Musiki Derneği Türk Musikisi Korosu, Şef İsmail Özçeltik yönetiminde muhteşem bir müzik şöleni sunacak. Gecede, Müren'in hafızalardan silinmeyen, ölümsüz eserleri seslendirilecek.

LATİN EZGİLERİYLE YAZA VEDA

Bostanlı Suat Taşer Sanat Merkezi, 25 Eylül Salı akşamı da Karşıyaka Belediyesi Oda Orkestrası'nı (KODA) sanatseverler ile buluşturacak. Şef Oğuzhan Kavruk'un yöneteceği 'Yaza Veda Konseri'nde, Latin müziğinin Türkiye'deki önde gelen isimlerinden Emir Ersoy ve Grubu solist olarak yer alacak. Konser, saat 20.30 başlayacak.

KARŞIYAKA SANATLA BULUŞUYOR

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar "Karşıyakamıza çok yakışan organizasyonlarla, her yaş ve kesimden vatandaşlarımızı kültür ve sanatla buluşturmaya devam ediyoruz. Yeni haftaya daha güzel bir başlangıç yapmak, muhteşem müzik şölenlerine tanıklık etmek isteyen herkesi 24 ve 25 Eylül'de Bostanlı Suat Taşer Sanat Merkezimize bekliyoruz" dedi.

Etiketler; #karşıyaka #kültür sanat
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