Karşıyaka'da Selda Bağcan, 20 bin kişiyle şarkı söyledi

İzmir'de Karşıyaka Belediyesi, Anneler Günü’nü Selda Bağcan konseri ile kutladı. Anayasa Meydanı’nda Atatürk, Annesi ve Kadın Hakları Anıtı önünde, yaklaşık 20 bin kişi, bir ağızdan Bağcan'a şarkılarında eşlik etti

Karşıyaka'da Selda Bağcan, 20 bin kişiyle şarkı söyledi
13 Mayıs 2018 Pazar 12:39

Anneler Günü öncesinde Sanatçı Selda Bağcan, Karşıyaka'da sahneye çıktı. Karşıyaka Belediyesi tarafından yenilenen Anayasa Meydanı’nda, Atatürk, Annesi ve Kadın Hakları Anıtı’nın önünde verilen konser, büyük coşkuya sahne oldu. Alanı dolduran 20 bine yakın Karşıyakalı, Selda Bağcan’ın şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti. Konser öncesinde vatandaşlara Türk bayrakları, anıt hatıra tişörtleri ve anahtarlıkları dağıtıldı. Selda Bağcan, yaklaşık 3 saat sahnede kaldı. Konser sonunda İzmir Marşı söylendi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #selda bağcan #izmir #konser
Önceki Haber
Evde kızına, dışarda başkalarına hayat veriyor
Sonraki Haber
Fıstıklı baklava üretimi durdu çünkü...
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.