Karşıyaka parklarında yaz konserleri

Park Konserleri ile yaz akşamlarına renk katan Karşıyaka Belediyesi, bu ay 5 farklı mahallede 5 müzik şölenine imza attı. Sevilen sanatçı ve müzik topluluklarının sahne aldığı etkinlikler, 5 Eylül’de KODA konseriyle sürecek. Finali ise 15 Eylül’de Copeart Orkestrası yapacak

Karşıyaka Belediyesi, yaz akşamlarını müzikle renklendirmek ve neşe katmak için Park Konserleri’ni sürdürüyor. Her hafta ilçenin farklı bir noktasında konser düzenleyen belediye; bu ay Ali Çakar ve Havva Karakaş’ın ardından üç coşkulu konsere daha ev sahipliği yaptı. Bostanlı Rekreasyon Alanı’nda Aegean Band, Örnekköy’de İzmirli Taylan, Donanmacı Mahallesi Osman Bey Parkı’nda da Sedat Bozan müzikseverlerle buluştu. Her yaştan Karşıyakalıların bir araya geldiği konserlerde, coşku dolu anlar yaşandı.



SON İKİ KONSER



Büyük ilgi gören etkinlikler, 5 Eylül Salı akşamı Karşıyaka Belediyesi Oda Orkestrası’nın (KODA) Alaybey Tersane Kafe yanında vereceği konserle devam edecek. 15 Eylül’de Bostanlı Balıkçı Parkı’ndaki final gecesinde ise Copeart Orkestrası sahne alacak. Her iki konser de saat 21.00’de başlayacak.



HER ANDA BİRLİKTEYİZ



Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar “Her hafta başka bir mahallede gerçekleştirdiğimiz mini konserler, 7’den 70’e her yaştan yurttaşlarımızdan büyük ilgi görüyor. Zorlukları birlikte omuzladığımız gibi, coşku ve mutluluğu da paylaşarak çoğaltıyoruz. Konserlerimize katılan, birlik ve beraberliğimize ortak olan tüm yurttaşlarımıza teşekkür ediyorum. Son iki konserimize de herkesi bekliyoruz” dedi.