Karşıyaka Sanat Derneği TSM korosundan yeni yıl konseri

Karşıyaka'yı uluslararası festivallerde temsil eden Karşıyaka Sanat Derneği Biz Bize Türk Sanat Müziği Korosu'nun yeni yıl konseri cuma akşamı yapılacak.

Bulgaristan'ın ünlü "120. Uluslararası Shumen Korolar Festivali"nde Türkiye'yi ve Karşıyaka'yı tek koro olarak başarıyla temsil eden ve ayakta alkışlanan Karşıyaka Sanat Derneği Biz Bize Türk Sanat Müziği Korosunun yeni yıl konseri cuma akşamı Karşıyaka Deniz Baykal Kültür Merkezi'nde saat 20.00'de başlayacak.

Karşıyaka Sanat Derneği Başkan Vekili, aynı zamanda solist ve korist olan Muhsin Gürmen, İzmirliler’e 2018 yılının son konserini vereceklerini ve yeni yıla neşeli girmelerini sağlayacaklarını ifade ederek, Türk Sanat Müziği hayranlarını konsere davet etti.

Gürmen, "Bu konseri kaçırmamanızı öneriyoruz. Geçmiş ve bugünün Türk Sanat Müziği eserlerini zevkle dinleyebileceksiniz. Karşıyakalılardan kurulu koru sizlere harika bir gece yaşatacak" dedi.

Türk Sanat Müziği Biz Bize Türk Sanat Müziği Korosu Koordinatörü Mustafa Orta, tüm hazırlıkların en iyi şekilde udi şef Mustafa Seven yönetiminde hazırlandığını ifade ederek, "keyifli bir gece geçirmek isteyenleri yanımızda görmek için konserimize bekliyoruz. Konserimiz ücretsiz olup herkes davetlidir" şeklinde konuştu.