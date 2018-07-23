Karşıyaka’da Latin rüzgarları esti

Karşıyaka Belediyesi tarafından her hafta başka bir mahallede düzenlenen ‘Park Konserleri’nde bu kez Latin rüzgarları esti. Bostanlı Gode Cengiz Parkı’nda gerçekleştirilen konserde, yüzlerce Karşıyakalı büyük coşkuya ortak oldu

Yaz akşamlarını müzikle renklendirmek isteyen Karşıyaka Belediyesi, her hafta ilçenin farklı noktalarında ‘Park Konserleri’ni sürdürüyor. Yoğun ilgi gören konserlerin son durağı Bostanlı Mahallesi Gode Cengiz Parkı oldu. Etkinlikte sahne alan Kübalı Sanatçı Ibis Maria Guarnaluse Arce ve Zeynep İleri, performanslarıyla büyük beğeni topladı. Alanı dolduran Karşıyakalılar, Latin müzikleri eşliğinde coşku dolu anlar yaşadı.

Karşıyaka Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen Park Konserleri’ne, bu hafta da Bahariye Mahallesi ev sahipliği yapacak. Karşıyaka Belediye Orkestrası, 25 Temmuz Çarşamba saat 21.00’de, İZBAN İstasyonu yanında sahneye çıkacak. “Yaz Geceleri de Güzel” sloganıyla gerçekleştirilen konserler, sezon boyunca her çarşamba Karşıyaka’nın başka bir noktasında müzikseverler ile buluşmaya devam edecek.

"COŞKUYU PAYLAŞALIM"



Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar “Yaz akşamlarına neşe katmak, birlik ve beraberlik içerisinde güzel saatler geçirebilmek için Park Konserleri’ni sürdürüyoruz. Katılan yurttaşlarımıza teşekkür ediyor, herkesi bu coşkuya ortak olmaya çağırıyoruz” dedi.