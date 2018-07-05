Karşıyaka’da parklar müzikle şenleniyor

Sıcak yaz akşamlarını müzikle renklendirmek isteyen Karşıyaka Belediyesi, ‘Park Konserleri’ni başlattı. İlki Girne Kültürpark’ta düzenlenen mini konsere, her yaştan yüzlerce Karşıyakalı katıldı

Geçtiğimiz yıl büyük ilgi gören “Park Konserleri”ni bu yaz da sürdüren Karşıyaka Belediyesi, ilk etkinliği Bahriye Üçok Mahallesi’ndeki Girne Kültürpark’ta gerçekleştirdi. Türk Halk Müziği Sanatçısı, Koro Şefi Vildan Turan Akıncı’nın sahne aldığı konser büyük ilgi gördü. Alanı dolduran her yaştan yüzlerce Karşıyakalı, türkülere coşkuyla eşlik etti. Dans edip halaylar çeken müzikseverler, gönüllerince eğlendi.



HER HAFTA BİR KONSER



Park Konserleri; 11 Temmuz’da Zübeyde Hanım Mahallesi KSK 100. Yıl Meydanı’nda Gökhan Göçmen’in sahne alacağı geceyle devam edecek. Bostanlı Mahallesi Gode Cengiz Parkı’nda 18 Temmuz Çarşamba akşamı düzenlenecek konserde ise Küba rüzgarları esecek. Zeynep İleri ve Ibis Maria Guarnaluse Arce, Karşıyakalılara unutulmaz bir gece yaşatacak. Ayın son etkinliği de 25 Temmuz’da Bahariye Mahallesi İZBAN İstasyonu yanındaki Karşıyaka Belediye Orkestrası’nın konseri olacak. Park Konserleri, “Yaz Geceleri de Güzel” sloganıyla, her hafta Karşıyaka’nın başka bir noktasında müzikseverler ile buluşmaya devam edecek.



“BU KEZ COŞKUYU PAYLAŞIYORUZ”



Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar “Geçtiğimiz yaz döneminde gerçekleştirdiğimiz mini konserler, 7’den 70’e her yaştan yurttaşlarımızdan büyük ilgi gördü. Zorlukları birlikte omuzladığımız gibi, mutluluğu da paylaşarak çoğalttık. Bu yıl yine aynı coşkuyu yaşamak, birlik ve beraberlik içerisinde güzel saatler geçirebilmek için Park Konserleri’ni başlattık. Herkesi bu keyifli etkinliklere ortak olmaya çağırıyoruz” dedi.