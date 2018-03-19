Karşıyaka’da tiyatro şöleni başlıyor

Kültür ve sanat alanında hayata geçirdiği projelerle fark yaratan Karşıyaka Belediyesi, Karşıyaka Tiyatro Günleri’ni bu yıl ikinci kez düzenleyecek. 22 Mart- 8 Nisan arasında, birbirinden önemli tiyatro grupları ve ünlü oyuncular Karşıyakalılar ile buluşacak

Karşıyaka Belediyesi tarafından, Bostanlı Suat Taşer Açıkhava Tiyatrosu’nda düzenlenecek olan 2. Karşıyaka Tiyatro Günleri 22 Mart Perşembe günü, İki Bekar oyunu ile başlayacak. 23 Mart’ta Nihat Sırdar & Sivrisinek izleyiciler ile buluşacak. 8 Nisan’a kadar sürecek olan Tiyatro Günleri boyunca, hem çocuklar hem de yetişkinler için birbirinden özel 21 tiyatro oyunu Karşıyaka’da sahneye çıkacak.



USTALAR SAHNEDE



Müjdat Gezen, Haldun Dormen, Zuhal Olcay, Suzan Kardeş, Sunay Akın, Ferhan Şensoy, Ali Poyrazoğlu ve Alper Kul gibi usta oyuncular ile birlikte 400 tiyatro sanatçısının sahne alacağı 2. Karşıyaka Tiyatro Günleri için biletler Suat Taşer Açıkhava Tiyatrosu gişelerinden ve Biletix’ten alınabilecek. (0232) 362 61 61 numaralı telefondan da ayrıntılı bilgi edinilebilecek.



TİYATROYA DAVET



Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar “Kentimizin kültür ve sanat yaşamına katkı sunacak çok önemli bir organizasyona daha imza atıyoruz. Ülkemizin birbirinden değerli isimlerini sahnemizde konuk edeceğimiz Karşıyaka Tiyatro Günleri’ne, tiyatroya gönül veren herkesi bekliyoruz” dedi.



2. KARŞIYAKA TİYATRO GÜNLERİ - PROGRAM



22 Mart Perşembe Saat 20.30: “İki Bekar”

23 Mart Cuma Saat 20.30: “Nihat Sırdar & Sivrisinek” / Bütün Kazlar Toplandık

24 Mart Cumartesi Saat 12.00/14.00: “Niloya 3”

24 Mart Cumartesi Saat 20.30: “Alper Kul - Hamileyim !”

25 Mart Pazar Saat 12.00/14.00: “Pepee - Sevmek Zamanı Gösterisi”

25 Mart Pazar Saat 20.00: “Suzan Kardeş - Şarkılı Çalgılı Hikayeler

26 Mart Pazartesi Saat 20.30: “Müjdat Gezen Tiyatrosu - Artiz Mektebi

27 Mart Salı Saat: 20.30 “Asi Kuş”

28 Mart & 29 Mart Saat 20.30: “Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu - Tamamla Bizi Ey Aşk”

30 Mart Cuma Saat 20.30: “Sunay Akın & İlhan Şeşen - Aşk Şarkıları ve Öyküler”

31 Mart Cumartesi Saat 12.00&14.00: “Harika Kanatlar Müzikali 2”

31 Mart Cumartesi Saat 20.30: “İncesaz – Tiyatro Tadında Konser”

01 Nisan Pazar Saat 13.00: “Küçük Prens”

02 - 03 Nisan Pazartesi - Salı Saat 20.30: “Ferhangi Şeyler

04 Nisan Çarşamba Saat 20.30: “Müfettiş - Haldun Dormen”

05 Nisan Perşembe Saat: 20.30: “İntiharın Genel Provası”

06 Nisan Cuma Saat 20.30: “Çocuk İstiyorum”

07 Nisan Cumartesi Saat 12.00&14.00: “Elif’in Düşleri”

07 Nisan Cumartesi Saat: 20.30 “Çehov Kabare - Volkan Severcan”

08 Nisan Pazar Saat 12.00&14.00: “Maşa ile Koca Ayı”

08 Nisan Pazar Saat 20.00: “Zuhal Olcay & Burak Sergen - Aşk Halleri ”