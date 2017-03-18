Karşıyakalı tiyatrocular Bozcaada'da 2 oyun sergiledi

Karşıyaka Belediye Tiyatrosu, Çanakkale Bozcaada'da çocuk ve yetişkinlere yönelik iki ayrı oyun sergiledi

Karşıyaka Belediye Tiyatrosu, ilçe dışından gelen davetleri de yanıtsız bırakmıyor. Karşıyaka'nın kardeş kenti Bozcaada Belediyesi tarafından 'Adada Tiyatro Var' sloganıyla düzenlenen etkinliklere katılan topluluk, büyük ilgiyle karşılandı.



Karşıyakalı tiyatrocular, gündüz Bozcaadalı çocuklar için 'Çizmeli Kedi', akşam da yetişkinler için 'Arapsaçı' oyunlarını sahneye taşıdı. Gösterilerde salon tamamen dolarken, izleyiciler başarılı sanatçıları ayakta alkışladı.



Teşekkür plaketi



Karşıyaka Belediye Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Zekeriya Hocalar'a teşekkür plaketi takdim eden Bozcaada Belediye Başkanı Hakan Can Yılmaz, 'Davetimiz üzerine gelip bizlere oyunlarını sergileyen Karşıyaka Belediye Tiyatrosu oyuncularına ve bu imkanı sağlayan Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar'a halkımız adına teşekkür ederim' dedi.





