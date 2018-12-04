Kelebek hastası Elfida'nın hayali gerçek olacak

Kelebek hastalığıyla dünyaya gelen 11 yaşındaki Elfida Gündüz, Karşıyaka Belediyesi’nin destekleriyle en büyük hayalini gerçeğe dönüştürecek. 6 Aralık’ta kendi yazdığı ve başrolünü oynadığı tiyatro oyununu sahneye taşımaya hazırlanan Elfida’ya, Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar da ‘konuk oyuncu’ olarak eşlik edecek

Halk arasında ‘kelebek hastalığı’ olarak bilinen ve nadir görülen Epidermolyssis Bullosa ile doğan Elfida Gündüz, Karşıyaka Belediyesi Vecdi Altay Çocuk Kulübü’nde çok sevdiği tiyatroyla buluştu. Sezon başından bu yana yaratıcı drama kursuna devam eden 11 yaşındaki kelebek çocuk, bu sayede en büyük hayalini gerçeğe dönüştürme şansına da kavuştu. Elfida’nın yazdığı ve başrolünü üstlendiği ‘Kelebek Etkisi’ isimli tiyatro oyunu, 6 Aralık Perşembe günü saat 18.00’da, Çarşı Kültür Merkezi’nde izleyicilerle buluşacak.

BAŞKAN ‘KONUK OYUNCU’

Elfida’nın en büyük destekçilerinden biri olan Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar da ‘konuk oyuncu’ olarak, bu özel gününde kelebek kızın yanında yer alacak. Öteki Beriki Tiyatro Topluluğu’nun katkılarıyla sahnelenecek gösteride, drama kursundan arkadaşları da Elfida’ya eşlik edecek. Oyun, ücretsiz ve tüm tiyatroseverlere açık olacak.

“HEPİMİZE ÖRNEK OLSUN”

Kelebek çocuk Elfida’nın umut ve azmiyle herkese örnek olması gerektiğini söyleyen Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar “Elfida, hayalleri hastalığından daha güçlü olan çok özel bir çocuğumuz. Elfida, tüm bu zorluklar karşısında sergilediği azim ve yaşama sevinciyle hepimize örnek olmalı. Her zaman olduğu gibi, hayatı ve hayallerini bizlerle paylaşacağı oyununda da yanında olacağız. Tüm tiyatroseverleri bekliyoruz” dedi.