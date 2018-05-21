Kelimelerin büyüsünde buluştular

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 3.'sü düzenlenen Uluslararası Edebiyat Festivali "Edebiyat Güzelleştirir" temasıyla Asya, Avrupa, Amerika ve Afrika kıtasından 9 ayrı ülkenin şair ve yazarlarını İzmir'de buluşturuyor

Kelimelerin büyüsünde buluştular
21 Mayıs 2018 Pazartesi 14:16

27 Mayıs tarihine kadar sürecek festival kapsamında Kültürpark'ta  "Şiir Akşamı" düzenlendi. Nefis bir bahar akşamında çimler üzerinde kelimelerin büyülü dünyasında yolculuğa çıkan İzmirli edebiyatseverler, keyifli saatler geçirdi.  Şiir Akşamı'nda Belçikalı şair Lotte Dodion,  Tunuslu şair Amal Musa, Alman şair Max Czollek ile Türk şairler Sinem Sal, Yusuf Alper, Mehmet Said Aydın, Hasan Öztoprak şiirlerini dinleyenlerle paylaştı.

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